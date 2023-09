Primeira Dama defende maior atenção ao bem-estar dos jovens

A primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, pediu em Windhoek, Namíbia, atenção ao bem-estar e desenvolvimento dos adolescentes e jovens, por terem maior probabilidade de contraírem doenças sexualmente transmissíveis.

Ao discursar na cerimónia de inauguração do Campus Juvenil “Befree”, referiu que os governos, particularmente os africanos, devem estar atentos as doenças como o HIV/SIDA, Hepatite e Sífilis, por atingir maioritariamente esta franja da sociedade.

Por isso, augurou que o Projecto Befree poderá servir de modelo para a região da África Austral, por tratar de forma multidisciplinar e integrada, com soluções inovadoras e apropriadas às necessidades dos jovens, em relação a sua saúde reprodutiva e sexual.

Segundo uma nota de imprensa enviada à ANGOP, Ana Dias Lourenço fez saber que Angola tem realizado diversas actividades e programas de auscultação com diferentes organizações juvenis para acautelar a situação.

O Executivo angolano, disse, está cada vez mais empenhado em dar respostas de forma multissectorial e abrangente aos problemas da juventude, com destaque para os cuidados de saúde primários e mental, educação sexual e reprodutiva, gravidez precoce, entre outros.

Ana Dias Lourenço está em Windhoek a convite da primeira- dama da Namíbia, Mónica Geingos, que dirige a fundação “One Economy” que desenvolve o projecto Befree, com o objectivo de prestar assistência integrada e multidisciplinar no combate a doenças de transmissão sexual e, igualmente, trabalhar para o desenvolvimento da Juventude.

Na ocasião, Mónica Geingos adiantou que os povos africanos devem trabalhar em conjunto na solução dos problemas dos jovens.

A primeira-dama de Angola tem desenvolvido várias iniciativas que visam a melhoria das condições de vida das populações, em particular as mais vulneráveis.

A título de exemplo, a sua fundação, Ngana Zenza, tem desenvolvido projectos multi-sectoriais, com particular atenção aos adolescentes, às comunidades mais distantes, nomeadamente ao longo do Corredor do Lobito, como é o caso do “Carruagem Clínica Tata Uhayele” (Cuida da sua saúde), que visa assegurar oportunidades iguais no acesso aos serviços essenciais.

A Fundação Ngana Zenza desenvolve ainda o projecto “Dikota E 6.0”, com objectivo de criar hábitos de vida saudáveis e prevenção de doenças comuns na terceira idade, promovendo a relação e solidariedade inter-geracional, de modo a garantir a transferência de valores e experiências num contexto de aprendizagem mútua.

Para além disso, está a ser desenvolvido na localidade do Toco, Lubango, província da Huíla, o Programa Integrado Comunitário que promove o desenvolvimento comunitário, com vista a melhoria das condições de vida das comunidades rurais.