Dom Caetano e Raúl Negro animam Caldo da Tradição “Calandula 94 anos”

Os músicos Dom Caetano e Raúl Negro foram os cabeças de cartaz da 15ª edição do Caldo da Tradição, que decorreu, sábado, no município de Calandula, em alusão aos 94 anos da circunscrição, assinalados dia 02.

Realizado pela primeira vez fora da cidade de Malanje, o evento, promovido por Pedro Vaz e Mbrom Mbrom e Companhia em parceria com a Administração Municipal de Calandula, juntou 300 pessoas oriundas de vários pontos da província de Malanje e não só.

A primeira parte do caldo foi animada pela Banda Suavidade (que assumiu tecnicamente o evento), interpretando clássicos da Kizomba e Semba Nacionais.

De seguida, Raúl Negro assumiu o palco e encantou os convivas, que se juntaram em roda, para vibrar ao ritmo de temas como África, Madrugada (Gia), Mutete Telo, Ya Ngongo e Kikola Kamassa.

Fechou a primeira parte o artista jinguenga, prata da casa, que, com o seu estilo folclórico voltou a aquecer a noite com três temas: Tala Yandi Kissola Kuamuana, Corona Ya Vutuca, Lumbi Luamuxima e Luaiba.

Com a reverência que lhe é característica, Dom Caetano tomou de “assalto” o palco para aquele que era o momento mais esperado da actividade, para alegria dos presentes.

O músico interpretou Vizinho, Diala Ya Ngó, Sou Angolano, Kixikila, Dilema, Wejia Kia Ussokana e A Nova Cooperação.

O Caldo da Tradição culminou com o corte do bolo de aniversário da circunscrição, tendo na ocasião o administrador municipal de Calandula, Mateus Vunge, solicitado o engajamento dos munícipes em prol do desenvolvimento da região nos diferentes sectores.

Ex-Duque de Bragança, o município de Calandula foi elevado à categoria de vila a 2 de Setembro de 1929.

Com sete mil e 37 quilómetros quadrados e uma população estimada em mais de 100 mil, a circunscrição é constituída pelas comunas Sede, Cateco-cangola, Cota, Cuale e Quinje.