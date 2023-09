Cada angolano deve ser defensor da paz – Vice-presidente do MPLA

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, defendeu este domingo, na vila da Muxima, município da Quiçama, que cada angolano deve amar a pátria, ser defensor da paz e promotor do desenvolvimento de Angola.

Luísa Damião exaltou estes conselhos à imprensa no final da peregrinação ao Santuário da Muxima, que decorreu de 1 a 3 do corrente mês, sob o lema, “Com Maria, Amemos e Protejamos as Crianças”.

Segundo a vice-presidente, a mensagem transmitida por Dom Emílio Sumbelelo, bispo da Diocese de Viana, que presidiu a homilia, chama a cada um para prestar atenção às crianças e incentiva aos dirigentes para um maior empenho na resolução dos problemas dos cidadãos.

Já para Joana Tomás, secretária-geral da Organização da Mulher Angolana (OMA), o lema escolhido pelos católicos denota a preocupação da igreja para com a protecção dessa franja e reforçar-se as competências familiares.

Na missa de encerramento da peregrinação edição 2023, o Bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, apelou a sociedade e aos políticos para a necessidade de um esforço conjugado visando acelerar o progresso e tirar Angola da actual difícil situação económica e social.

“É chegada a hora para deixar de lado todas as diferenças políticas e pensar país, havendo maior consenso entre os autores da senda política angolana”, reforçou o bispo que falava na missa de encerramento.