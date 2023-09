Aeroporto Dr. Agostinho Neto na fase de montagem de equipamentos

O novo Aeroporto Internacional de Luanda, em construção desde 2013, encontra-se na fase de montagem de equipamentos, mobiliário, tecnologias e testagem de aproximação, aterragem e descolagem de aeronave, no quadro do início de funcionamento, em Novembro deste ano.

A precisos 71 dias para a sua inauguração, o novo aeroporto está em 93 por cento (%) de obra física realizada, no que respeita à primeira fase, com pagamento na ordem dos 83 %.

As duas pistas paralelas, Norte, com 3.80 metros/60, para duas saídas rápidas, e Sul, 4 mil /75 metros, com quatro saídas, estão terminadas.

Durante uma visita guiada de constatação, na sexta-feira, direccionada aos jornalistas, numa promoção do Ministério dos Transportes, para aferir o grau de execução do projecto, constatou-se que já estão instaladas 31 mangas, das quais 19 para os serviços internacionais e 11 para doméstico.

Nove tapetes rolantes de bagagem, sendo seis para o internacional, 22 salas vip, uma clínica e um centro de primeiros socorros anexado ao terminal de passageiros estão concluídos.

Em curso está, igualmente, a montagem de 26 balcões do Serviço de Migração Estrangeiro (SMS), um parque, em diferentes estágios, para mil 710 viaturas, assim como o espaço reservado para lojas, numa área de mil 825 metros quadrados.

O novo aeroporto, conta com três pisos, integrando um hotel de 53 quartos, vigiado por 96 câmaras, torre de controlo e clínica, totalmente equipadas.

A nível das infraestruturas, os jornalistas constaram os edifícios do terminal protocolar, torres de controlo e de radar, bombeiros, hangares de manutenção de aeronaves, central de vídeo vigilância, dentre outras estruturas funcionais.

Os jornalistas também observaram os trabalhos da conclusão do ramal ferroviário, que liga o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), num traçado de 51 quilómetros, conectando a Estação do Bungo, na baixa da cidade de Luanda, num percurso de uma hora.

O revestimento do piso do aeroporto é 100% de rochas ornamentais nacionais, assim como mais de 80% do material de construção, entre cimento, aço, madeira, tintas dentre outros meios.

Segundo as projecções do coordenador do Gabinete Operacional para Abertura e Certificação do Novo Aeroporto Internacional de Luanda (GONAIL), José Nóbrega, o projecto está a ser implementado por 2 mil 226 técnicos, dos quais 400 estrangeiros.

Sobre a entrada em operação do novo Aeroporto, José Nóbrega, disse que o programa de activação é gradual, “primeiro começa o serviço de carga, seguido de voos de passageiros domésticos e depois os voos internacionais.

Paralelamente, explica o gestor temporário do aeroporto, do lado terrestre decorre a trabalhos de montagem de áreas de logística para acomodar todas as instalações e equipamentos de apoio à actividade de carga no aeroporto.

Por outro lado, o responsável adiantou que este mês será feito uma apresentação das potencialidades da infra-estrutura aos eventuais investidores no quadro do acesso a informação relevante.

O Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto, orçado em 2.8 mil milhões de dólares, conta com duas pistas para atender a projecção dos 15 milhões de passageiros por ano, dos quais 10 milhões no tráfego internacional e cinco no segmento doméstico.