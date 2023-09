Transferências 2023/24: Os maiores negócios e as derradeiras contratações

Matheus Nunes, João Felix, João Cancelo e o Chelsea estiveram em destaque no último dia do mercado de transferências. João Palhinha ainda foi a Munique, mas vai continuar no Fulham, pelo menos até janeiro.

Em Portugal, o Benfica foi quem mais investiu e fechou o mercado a garantir, por empréstimo, o espanhol Juan Bernat, do Paris Saint-Germain, para o lugar de Grimaldo, que se mudou a custro zero para Leverkusen.

A Liga inglesa voltou a ser uma vez mais a grande investidora no mercado de transferências de verão no futebol, entre os principais campeonatos europeus.

Só o Chelsea investiu este verão 507,4 milhões de euros e, com isso, ultrapassou no último dia de negócios a faixa do milhão de libras (1,67 milhões de euros) investidos em três janelas de inscrições consecutivas.Os citizens, por seu turno, garantiram o internacional português Matheus Nunes, pagando 55 milhões de euros ao Wolverhampton, dos quais o Sporting de Portugal tem ainda direito a cerca de dois milhões. O City ficou ainda de pagar mais cinco milhões dependendo de variáveis.

Em banho maria ficou a ida de João Palhinha para o Bayern de Munique. O português ainda se deslocou a Munique fez exames médicos e as fotos já equipado para as redes sociais, mas o Fulham não conseguiu um substituto em tempo útil e abortou o negócio à última hora, com o mercado alemão a fechar ao final da tarde.

Ao todo, os clubes da Primeira Liga inglesa investiram 2,85 mil milhões de euros só este verão, um novo recorde para uma só janela de inscrições.

Em Barcelona, luz verde finalmente para os portugueses João Cancelo e João Felix. Os dois vão jogar nos campeões espanhóis, por empréstimo e sem opção de compra, respetivamente, do Manchester City e do Atlético de Madrid, após os catalães terem resolvido as questões financeiras com a Liga espanhola.

O Barcelona agradeceu inclusive a Cancelo ter baixado o salário para permitir a contratação.

A Paris, chegou, finalmente Kolo Muani. O congolês com passaporte francês alinhava no Eintracht de Frankfurt e custou 95 milhões ao PSG, que assume as cinco maiores contratações de verão na Ligue 1.

Muani vai juntar-se a Kylian Mbappé, que após uma novela permaneceu, e aos portugueses Gonçalo Ramos, Danilo, Vitinha e Nuno Mendes, e destronando Manu Ugarte como a grande contratação de verão em França.

Sauditas seduzem estrelas

Tudo isto num ano marcado pela forte investigada no negócio do futebol da Liga saudita.

Depois de Cristiano Ronaldo, em janeiro, os sauditas tentaram Lionel Messi e Kylian Mbappé, com propostas ainda superiores à do português, mas sem sucesso. Ainda assim, conseguiram atrair jogadores como Karim Benzema (Real Madrid > Al Ittihad), Neymar (PSG > Al Ahli), Riyad Mahrez (Manchester City > Al ahli) ou Sadio Mané (Liverpool > Al Nassr).

A janela de inscrições saudita apenas fecha a 20 de setembro e até lá podem acontecer ainda vários grandes negócios, por exemplo o de Mohamed Salah.

O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo e Karim Benzema, terá oferecido 150 milhões de euros pelo egípcio de 31 anos, mas o Liverpool resiste.

Messi recusou a liga saudita e mudou-se para a norte-americana e é agora a grande estrela da MLS. Mbappé rejeitou o inimaginável (700 milhões de euros por um ano de salário) e o PSG perdeu o maior negócio da história: a transferência por 300 milhões.

Benfica mantém forte investimento

O campeão Benfica voltou a ser o grande investidor, mas sofreu uma novela na baliza, onde o treinador Roger Schmidt praticamente empurrou Vlachodimos para a porta da rua e o grego rumou nos últimos dias ao Nothingham Forest.

As águias fecharam o mercado com a contratação no último dia do espanhol Juan Bernat, por empréstimo do PSG. Gonçalo Guedes também segue de águia ao peito, por cedência do Wolverhampton.

O FC Porto viu partir Otávio também para a Arábia Saudita, reforçou-se na Argentina e em Espanha, e deu o dito pelo não dito a João Moutinho, que se cansou e acabou no Sporting de Braga, a custo zero.

Os dragões ainda conseguiram segurar Taremi depois de terem acertado a transferência para o AC Milan, travada pela falta de acordo pessoal do iraniano com os italianos. O espanhol Iván Jaime, do Famalicão, foi a maior contratação.

O Braga reforçou-se bem também com a aquisição de outro veterano, José Fonte para a defesa, e a continuidade de Bruma e vai jogar a Liga dos Campeões.

O Sporting CP foi criterioso. Apostou forte e até ver certeiro: um avançado, um médio defensivo e um lateral-direito. Gyokeres já leva dois golos; Hjulmand é titular; e Fresneda chegou cheio de “ilusión”.