Ano lectivo arranca com mais de oito milhões de alunos

Oito milhões 933 mil e 125 alunos do ensino geral e universitário vão frequentar o ano lectivo e académico 2023/24, nos subsistemas geral e universitário no país, informou, esta sexta-feira, em Malanje, ministra de Estado para a área social, Dalva Ringote.

Falando no acto nacional de abertura do ano lectivo, a dirigente destacou que um milhão 560 mil e 308 são crianças que ingressam pela primeira vez no sistema de ensino, representado 17,5 por cento.

A ministra realçou que existem 103 mil e 216 salas de aulas, com um aumento de duas mil 955 em relação ao ano lectivo passado.

Dalva Ringote destacou a expansão da rede escolar e a concessão de bolsas de estudo como estando no centro das atenções.

No que toca a escolas, disse, estarem disponíveis 13 mil escolas, mais 353 novos estabelecimentos, comparativamente ao ano transacto.