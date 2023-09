Angola e Cabo Verde projectam renovar conectividade aérea directa

As autoridades angolanas e cabo-verdianas deverão renovar o acordo de cooperação bilateral dos transportes relativo à conectividade área directa entre os dois países, para uma parceria estreita e sustentável.

A informação foi avançada esta sexta-feira pelo embaixador de Cabo Verde em Angola, Júlio de Morais, no final de um encontro com a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, sublinhando que a renovação deste acordo será complementada com o das energias e transportes marítimos.

Conforme o diplomata, “sem conectividade directa entre os países não pode haver parcerias estreitas e sustentáveis”.

Informou também que está em curso a negociação de um estatuto para a futura Câmara de Comércio Angola – Cabo Verde.

O diplomata ressaltou a agenda económica em curso entre os dois países, com investimentos angolanos em Cabo Verde nas áreas das telecomunicações, da banca e logística de combustíveis.

Fez saber que os dois Estados estão a aprofundar também a parceria na área da agricultura, tendo em conta algumas facilidades que o Governo angolano concedeu a Cabo Verde neste domínio.

Fez ainda referência ao investimento no sector do turismo por promotores angolanos em Cabo Verde, bem como na área da cultura.