Rússia diz que reativa acordo dos cereais quando Ocidente cumprir compromissos

A Rússia insiste que irá reativar o acordo sobre os cereais ucranianos quando o Ocidente cumprir os compromissos. Esta foi a resposta dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, às palavras do homólogo turco, de visita a Moscovo, de que a retoma do pacto é “essencial para a segurança alimentar mundial”.

“O presidente Putin tem dito repetidamente, oficialmente e de forma clara, que logo que sejam tomadas medidas não sobre as negociações relativas à parte russa do pacote do Mar Negro, mas logo que as conversações se transformem em soluções concretas, no mesmo dia, estamos prontos para retomar a parte ucraniana do pacote de cereais”, afirmou Lavrov.

A ONU, o outro mediador na gestão do acordo, está também a tentar exercer pressão sobre a Rússia no mesmo sentido. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, enviou a Moscovo uma série de propostas para reativar o acordo numa base permanente.

“Uma renovação que deve ser estável. Não podemos ter uma Iniciativa do Mar Negro que ande de crise em crise, de suspensão em suspensão. Precisamos de ter algo que funcione e que beneficie toda a gente”, defendeu Guterres.

A Rússia acusa o Ocidente de “interferir” nas exportações dos seus produtos agrícolas e fertilizantes. Após o fim do acordo de exportação de cereais, a Ucrânia está dependente de rotas terrestres e de um porto fluvial pouco profundo, o que limita seriamente os volumes de exportação de cereais.