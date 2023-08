UE prepara sanções contra golpistas no Níger

A UE está a trabalhar em planos para sancionar os líderes militares que tomaram o poder no Níger, em julho, disse Josep Borrell, após uma reunião informal dos ministros da Defesa do bloco, em Toledo, Espanha. Antes da reunião da UE, a Alemanha e a França, em particular, tinham defendido as sanções.

A CEDEAO e a União Económica e Monetária da África Ocidental introduziram sanções financeiras desde que os golpistas derrubaram o governo democraticamente eleito do Presidente Bazoum, suspendendo as transações financeiras e congelando os bens nacionais. Os membros da Guarda Presidencial responsáveis pelo golpe também foram proibidos de viajar.

Borrell disse que tinha proposto aos ministros um novo quadro legislativo que permitiria à UE impor as suas próprias sanções aos golpistas.

“Estamos a avançar com um regime de sanções autónomo para tomar medidas contra os golpistas, o trabalho já começou e amanhã os ministros dos Negócios Estrangeiros vão avançar com isso”, disse.

“Cabe à CEDEAO tomar decisões para contrariar este golpe militar e nós segui-lo-emos, tentando aplicar o mesmo tipo de sanções que eles decidiram”, afirmou Borrell.

Quando questionado sobre se a UE estaria disposta a financiar uma intervenção militar da CEDEAO, Borrell não descartou essa possibilidade. “Estamos prontos a considerar qualquer proposta”, afirmou.

O presidente da CEDEAO e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger juntar-se-ão aos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE para novas discussões em Toledo, na quinta-feira.

O Níger é um país muito pobre, com cerca de 26 milhões de habitantes, que tem sido um parceiro importante da UE na luta contra o terrorismo islâmico e a migração ilegal.