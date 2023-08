TS quer agilidade na resolução judicial de processos de divórcio

O presidente do Tribunal Supremo (TS), Joel Leonardo, pediu no município do Soyo, província do Zaire, maior celeridade na resolução judicial de processos relacionados com pedidos de divórcios.

Em declarações à imprensa, o também presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) disse haver muitas reclamações de cidadãos que, por várias razões, recorrem aos tribunais para requerer o fim da relação conjugal.

Chamou atenção aos magistrados judiciais, de modo a dar um tratamento célere aos processos do género, por considerá-los sensíveis à vida de muitos cidadãos.

Segundo o presidente do TS, quando os tribunais levam tempo a resolver estes assuntos, em alguns casos, as partes interessadas desistem de formalizar outro relacionamento, por incapacidade do tribunal em resolver o pendente anterior.

“Temos que ser mais rápidos no tratamento dos processos de divórcio, de modo a evitar a desestabilização das estruturas familiares”, vincou.

Joel Leonardo pediu, por outro lado, maior reflexão, responsabilidade e serenidade no tratamento de processos sobre o exercício da regulação da paternidade.

Disse haver insatisfação sobre o tratamento desigual destes casos, onde pais com um número considerável de filhos, numa relação activa, retiram-lhes 90 por cento dos seus ordenados a favor de uma família numa relação anterior, por ordem judicial.

“É preciso proteger-se o interesse dos menores com pais em comum, criando um equilíbrio na prestação de alimentos e outras condições que concorrem para a sobrevivência dos filhos”, aconselhou.

Informou que, o Conselho Superior da Magistratura Judicial está a ponderar indicar profissionais experientes para tratar de conflitos familiares e relações conjugais, após a sua capacitação nesta matéria.

O presidente do Tribunal Supremo efectua, desde terça-feira, 29 de Agosto, uma visita de trabalho de três dias ao Zaire, onde está a radiografar o funcionamento das estruturas da sua instituição nos municípios de Mbanza Kongo, Nzeto e Soyo.