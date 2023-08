Presidente deposto do Gabão pede ajuda internacional

Num vídeo divulgado por fonte anónima, Ali Bongo pede aos amigos de todo o mundo que “façam barulho” contra os golpistas.

Os militares que protagonizaram um golpe de Estado no Gabão na última madrugada decidiram restabelecer o sinal dos canais internacionais de rádio e televisão.

O General Brice Oligui Nguema foi nomeado presidente de transição, mas ainda não apareceu em público nas três comunicações feitas até agora pela junta.

O presidente deposto, Ali Bongo, encontra-se em prisão domiciliária e foi acusado de alta traição contra instituições estatais. Num vídeo divulgado por uma fonte anónima, o presidente pede aos amigos de todo o mundo para fazerem barulho contra os golpistas.

Nas ruas há sinais de euforia. Milhares de pessoas manifestam o seu apoio ao golpe de Estado que pôs fim à dinastia Bongo, no poder desde 1967. O golpe, o segundo em África no espaço de um mês, acontece depois da disputada reeleição de Ali Bongo como presidente do país.