Mais de cinco milhões de crianças serão imunizadas contra poliomielite

Mais de cinco milhões de crianças dos zero aos cinco anos serão imunizadas contra a poliomielite entre 8 a 11 de Setembro, numa campanha preventiva contra à doença, informou, esta quarta-feira, a coordenadora Nacional de Vacinação, Alda Sousa.

Em entrevista à ANGOP, Alda de Sousa disse que na primeira fase, a imunização será da pólio Oral, valente e vitamina A.

Esta etapa, explicou, não abrange as províncias de Luanda e da Huíla, que serão integradas apenas na segunda fase da campanha.

Alda Sousa referiu que a administração de albendazol deverá ocorrer apenas nas províncias do Uíge, Lundas Norte e Sul e Malanje, por registarem as maiores ocorrências de casos de parasitose intestinal, cujo público alvo é de 256.680 crianças.

Já a vitamina será administrada apenas em 16 províncias, excepto Luanda e Huíla, num total de três milhões, oitenta mil, quinhentos e oitenta e sete crianças por vacinar.

Relativamente à estratégia de vacinação, disse que consiste nos procedimentos tradicionais, passando nas residências ao encontro das crianças, bem como outras estratégias adicionais (vacinação em lugares de muita concentração, como igrejas, mercados, entre outros).

Alda Sousa referiu que os postos de vacinação estarão abertos para dar prioridade às crianças que completarão o calendário de vacinação.

Para o efeito, será feito um teste de marcação da unha para confirmar que essas crianças realmente foram vacinadas durante a campanha, bem como equipas independentes que vão fazer a mobilização, indo em algumas casas das comunidades para saber se todas foram vacinadas.

A coordenadora disse que, na eventualidade de encontrar áreas com coberturas de vacinação inferior a 85 por cento, vão requerer uma vacinação em todo o município, no último dia da campanha, incluindo o processo de repescagem das crianças que não forem abrangidas.

“Depois da certeza de que em todas as áreas as crianças foram vacinadas, então vem outro grupo independente para o inquérito por lote, com o intuito de determinar a real cobertura de vacinação” disse.