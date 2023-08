Furacão Idalia: Quando a ressaca do mar pode ser mortal

Com o furacão Idalia chegando ao Estado americano da Flórida, os moradores estão fugindo das perigosas marés de tempestade – também conhecidas como “ressacas” – que ele tem provocado.

As marés de tempestade dos furacões são intensas e podem causar inundações costeiras extremamente perigosas. Na Flórida, a ressaca poderia fazer as águas ficarem até 5 metros acima do nível normal.

Mais de 1,5 milhão de pessoas receberam o alerta para deixar suas casas devido ao potencial de danos catastróficos causados pela ressaca.

Em geral, marés de tempestade são responsáveis por cerca de metade das mortes causadas por tempestades tropicais nos EUA, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional americano.

Quanto mais perto da praia, maior o risco, disse o governador da Flórida Ron DeSantis.