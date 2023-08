Angola perde para China no mundial da Ásia

A Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol perdeu no pavilhão Smart Arena Coliseum (Manila), para a similar da China, por 76-83, em jogo das classificativas do 17º ao 32º lugar da 19ª edição do Campeonato do Mundo, que decorre no Japão, Filipinas e Indonésia.

Após entrada fulgurante em que venceu o primeiro quarto, por 24-17, o combinado nacional sucumbiu ao melhor poderio do adversário, fundamentalmente a partir do segundo período, em que este optou por defesa zona.

O resultado igual ao intervalo a 45 pontos fazia prever melhor desempenho dos “pupilos” de Pep Clarós, mas o fraco desempenho ofensivo, agravado com a percentagem baixa ao nível dos lançamentos de três pontos contribuiram para o desfecho negativo.

Childe Dundão, com 17 pontos, foi o melhor cestinha de Angola, seguido por Bruno Fernando (16), Sílvio Sousa (13) e Jilson Bango (10).

Do lado contrário, destacaram-se Hu Jinqiu, com 20 pontos, Kaier (17) e Hu Mingxuan (16).

Com este resultado, os hendecacampeões africanos defrontam sábado o Sudão do Sul, cuja vitória se afigura preponderante para manter o objectivo de qualificação directa para os Jogos Olímpicos de França “Paris`2024”.

Recorde-se, o Sudão do Sul joga ainda hoje com as Filipinas.