Por que olhos azuis não são realmente azuis

Quando se diz que alguém tem olhos azuis como o céu, é verdade: tanto o céu como os olhos não têm nada de azul.

Não há nada dessa cor no espaço onde flutuam as nuvens em um meio-dia de verão, nem na íris de cerca de 8% da população mundial — parcela conhecida por ter “olhos azuis”.

O que existe, na verdade, é uma ausência da cor — e, dessa ausência, surge a ilusão do azul. Essa falta de pigmento, combinada com um fenômeno físico, faz com que pareça azul.

Para entender melhor, é preciso mergulhar na parte colorida do olho.

A íris é composta por duas camadas: o epitélio, na parte posterior, e o estroma na parte frontal.

O epitélio tem apenas duas células de espessura e, em quase todos os casos, mesmo em olhos azuis, contém pigmentos castanhos escuros.

Essas manchas escuras que algumas pessoas têm nos olhos são o epitélio aparente.

Contra esse fundo marrom está o estroma, um delicado entrelaçamento de fibras de colágeno incolores.

Frequentemente, o estroma contém melanina, a substância do corpo que também produz pigmentação na pele e no cabelo.

A abundância ou falta desse pigmento é um fator determinante na cor dos olhos.