UE manterá as ambições climáticas apesar da crescente reação negativa

A Comissão Europeia permanecerá firme nos seus objetivos climáticos, ao mesmo tempo que visa garantir que as empresas e os cidadãos continuem a apoiar a transição para emissões líquidas zero, prometeu o novo chefe do acordo verde histórico do bloco.

“Não vamos diluir a nossa ambição porque seria como dar um tiro no próprio pé”, disse Maros Sefcovic , vice-presidente executivo da comissão, a um grupo de repórteres. “Ninguém deve ser deixado para trás.”

Sefcovic assumiu as responsabilidades de Frans Timmermans , que renunciou na semana passada para liderar a aliança de esquerda holandesa nas eleições de novembro. Os últimos meses de Timmermans no cargo foram marcados por uma forte reação de grupos de centro-direita sobre o ritmo da transição e as medidas para ajudar a restaurar a natureza na região.

Sefcovic liderará agora os esforços do bloco para implementar o Acordo Verde – um pacote de medidas destinadas a colocar a UE no caminho para a neutralidade carbónica até meados do século.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, propôs Wopke Hoekstra como o novo comissário holandês no Conselho Europeu e no Parlamento. Se confirmado, Hoekstra, atualmente ministro das Relações Exteriores holandês, será responsável pela ação climática sob a orientação de Sefcovic, disse von der Leyen em comunicado após entrevistar Hoekstra na terça-feira.

Hoekstra também representará o bloco nas negociações climáticas da COP28 das Nações Unidas no final deste ano, presumindo que tenha sido formalmente empossado como comissário antes da cimeira de novembro, disse Sefcovic.

A maior parte da legislação da UE para reduzir as emissões em 55% nesta década foi acordada, mas a Comissão deverá apresentar no início do próximo ano o seu roteiro climático para a próxima década. Os cientistas afirmaram que a comissão deveria reduzir os gases com efeito de estufa em até 95% até 2040. Sefcovic reconheceu que alguns sectores tinham “preocupações naturais” com a agenda de emissões líquidas zero. “Precisamos nos comunicar melhor”, disse ele.