UE importa volumes recordes de gás natural liquefeito da Rússia

A UE deverá importar volumes recorde de gás natural liquefeito da Rússia este ano, apesar de pretender que o bloco se liberte dos combustíveis fósseis russos até 2027.

Nos primeiros sete meses deste ano, a Bélgica e a Espanha foram o segundo e terceiro maiores compradores de GNL russo, atrás da China, de acordo com a análise de dados da indústria pela Global Witness, uma organização não governamental.

No geral, as importações de gás super-resfriado pela UE aumentaram 40 por cento entre Janeiro e Julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. O salto provém de uma base baixa, uma vez que a UE não importou quantidades significativas de GNL antes da guerra na Ucrânia devido à sua dependência do gás canalizado da Rússia . Mas o aumento é muito mais acentuado do que o aumento médio global nas importações de GNL russo, que foi de 6% durante o mesmo período, disse a Global Witness.

A análise da ONG baseia-se em dados da empresa de análise industrial Kpler, que mostrou que a UE está a importar cerca de 1,7% mais GNL russo do que quando as importações atingiram um máximo histórico no ano passado. A Global Witness disse que o custo do GNL importado de Janeiro a Julho a preços do mercado à vista ascendeu a 5,29 mil milhões de euros.

Além de resultarem na transferência de milhares de milhões de euros em receitas para a Rússia, numa altura em que a UE continua a reforçar o seu regime de sanções contra Moscovo, os níveis de importação deixam a UE exposta a qualquer decisão súbita do Kremlin de cortar o fornecimento, como fez com os produtos canalizados.

A Bélgica importa grandes volumes de GNL russo porque o seu porto de Zeebrugge é um dos poucos pontos europeus de transbordo de GNL, desde navios-tanque da classe de gelo utilizados no extremo norte até navios de carga regulares. A concessionária espanhola Naturgy e a francesa Total também têm contratos contínuos para grandes quantidades de GNL russo, disseram analistas.

Os decisores políticos da UE têm instado as empresas europeias a não comprarem GNL russo. A ministra espanhola da Energia, Teresa Ribera, cujo governo preside a presidência rotativa de seis meses da UE, disse em março que o GNL deveria ser alvo de sanções, acrescentando que a situação era “absurda”. Kadri Simson, o comissário de energia da UE, disse que o bloco “pode e deve livrar-se completamente do gás russo o mais rapidamente possível, tendo ainda em mente a nossa segurança de abastecimento”. As autoridades da UE apontaram para um esforço global para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis russos até 2027, mas alertaram que uma proibição total das importações de GNL corre o risco de provocar uma crise energética semelhante à do ano passado, quando os preços do gás na UE atingiram máximos recordes de mais de 300 euros por megawatt-hora.

Em Março, os ministros da energia introduziram uma cláusula nas novas regras que regem o mercado de gás do bloco que permitiria aos governos proibir as empresas russas e bielorrussas de reservarem capacidade na infra-estrutura de GNL da UE, num esforço para encontrar uma forma legal de impedir as importações. Mas a proposta deve primeiro ser negociada com o Parlamento Europeu antes de poder entrar em vigor.