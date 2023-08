Primeiro smartphone de ecrã enrolável da Samsung pode ser lançado em 2025

Há um novo rumor sobre os planos da Samsung para o lançamento de dispositivos com ecrãs enroláveis, mais concretamente, sobre os planos da marca sul-coreana para o lançamento do seu primeiro smartphone com ecrã enrolável, que pode acontecer em 2025.

A previsão está a ser avançada por um informante, Revegnus, na sua conta do Twitter, onde indica que a Samsung está a trabalhar para começar a produção em massa de smartphones com este tipo de ecrã OLED, algures em 2025.

A mesma fonte garante que os modelos vão ter uma UPC (Under Panel Camera) melhorada, o que pode significar que não vão ter nenhum recorte para a câmara frontal. A informação publicada também indica que o ecrã não terá molduras, pelo que o ecrã poderá ocupar toda a zona frontal do modelo, a confirmar-se o rumor.

Em maio, a Samsung tinha apresentado um ecrã OLED que pode ser enrolado para diminuir de tamanho, por ação de um pequeno motor incorporado na estrutura de suporte, tecnologia que pode vir a ser aplicada aos smartphones.

Na altura, a fabricante explicou que os ecrãs deste tipo em que tem estado a trabalhar já conseguem expandir-se até cinco vezes o seu tamanho vertical e podem ser desenrolados como um pergaminho.

Nas apresentações realizadas durante a SID Display Week 2023, nos Estados Unidos, em maio, a empresa reconheceu que a “tecnologia enrolável” promete ultrapassar as limitações dos smartphones dobráveis atuais. Deu pistas sobre o que está a fazer nessa área, mas também no domínio dos dobráveis, onde quer continuar a fazer evoluir a tecnologia atual.