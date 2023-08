Itália: Meloni suaviza retórica mas mantém activismo económico e afirma que laços com a China são sólidos

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, suavizou o seu tom sobre os planos de impor um imposto extraordinário sobre os bancos e sobre o activismo da sua administração de direita na arena corporativa, depois de uma série de medidas recentes terem posto em causa a sua abordagem favorável aos negócios.

Roma não tem intenção de tributar os “lucros legítimos” dos bancos, disse a primeira-ministra numa entrevista ao Il Sole 24 Ore, poucas semanas depois de ter agitado os mercados com um anúncio surpresa de um novo imposto sobre os bancos.

Meloni também disse ao Il Sole que está confiante de que as relações comerciais com a China não serão afectadas por qualquer decisão tomada sobre o futuro de um controverso pacto de desenvolvimento de infra-estruturas assinado pelos dois países.

As observações apontam para uma abordagem mais moderada e equilibrada por parte de Meloni, que nas últimas semanas surpreendeu os investidores e os mercados com um impulso intervencionista no espaço empresarial, sublinhado pela decisão de meados de Agosto de impor um imposto sobre os lucros adicionais obtidos pelos bancos como resultado da decisão do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juro.

O governo de Meloni desempenhou um papel activo numa série de sectores empresariais, desde o financeiro à aviação e à tecnologia. A Itália aprovou na segunda-feira um decreto que autoriza o Estado a assumir uma participação nos negócios de rede da Telecom Italia SpA , parte de um esforço do governo cada vez mais activista para afirmar mais controlo sobre activos estratégicos.

A primeira-ministra defendeu na quarta-feira essa política, dizendo ao Il Sole que Roma tinha “feito uma escolha” de manter o controlo público da rede da transportadora no interesse de defender os mercados livres.

Quanto à China, Meloni confirmou que o controverso papel da Itália no projecto de infra-estruturas do Cinturão e Rota será discutido no parlamento. Roma tem estado sob pressão dos EUA para abandonar o programa e Meloni comprometeu-se a proteger as relações com a China, independentemente do destino do pacto.

Abordando o Pacto de Estabilidade e Crescimento – um conjunto de regras para garantir que os países da União Europeia busquem finanças públicas sólidas e se coordenem fiscalmente – Meloni disse que os investimentos na transição ecológica e na defesa não devem ser abrangidos pelos regulamentos do pacto. A primeira-ministra e os seus aliados também entraram em confronto regular com a UE sobre questões orçamentais.