Gigante de baterias LG Energy avalia venda de títulos verdes para reduzir emissões

A LG Energy Solution Ltd. , fornecedora de baterias para a General Motors Co. e Tesla Inc. , está testando a demanda dos investidores por uma potencial venda de títulos verdes denominada em dólares, enquanto a empresa sul-coreana busca reduzir as suas emissões de carbono.

A empresa mandatou o Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Standard Chartered Plc e Korea Development Bank na terça-feira na Ásia para organizar uma série de reuniões com investidores de renda fixa a partir de 30 de agosto, de acordo com uma pessoa com conhecimento do matéria. Uma oferta de títulos verdes com vencimento em três e cinco anos poderá ocorrer se as condições de mercado permitirem.

A empresa poderia levantar US$ 1 bilhão com a venda, informou a Reuters anteriormente, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. A LG Energy não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A LG Energy foi constituída em dezembro de 2020 após ser separada da LG Chem. A LG Chem esteve no mercado pela última vez com um título em dólares em julho de 2022, quando recebeu pedidos de mais de US$ 1 bilhão para uma venda de títulos verdes de US$ 300 milhões.

Os recursos dos títulos verdes serão usados para financiar uma série de projetos elegíveis, incluindo a construção de instalações de fabricação de baterias para veículos elétricos puros, reciclagem de resíduos de baterias e iniciativas de eficiência energética, de acordo com a estrutura de financiamento verde da empresa . A LG Energy planeia converter 100% da energia elétrica usada em suas instalações comerciais nacionais e estrangeiras em energia renovável até 2030, de acordo com a estrutura.

A empresa reviu a sua meta de crescimento de receita para 2023 para meados de 30%, acima da meta anterior de 25% a 30% anunciada em janeiro. O lucro da LG no segundo trimestre foi inflacionado por créditos fiscais concedidos pela Lei de Redução da Inflação, ou IRA, do presidente dos EUA, Joe Biden . Os analistas do Citigroup esperam que uma série de investimentos potenciais ligados ao IRA, a maior legislação climática da história americana, ajudem a impulsionar as vendas de títulos ESG nos EUA até ao final do ano e 2024.