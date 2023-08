Gabão: Comunidade são-tomense encontra-se em segurança – Patrice Trovoada

Golpe de Estado no Gabão depois de um grupo de militares terem anunciado a dissolução de todas as instituições democráticas e anulado as eleições presidenciais do passado sábado que reconduziram Ali Bongo no poder.

Poucos minutos após a difusão dos resultados oficiais das eleições gerais que deram a vitória a Ali Bongo com 64,27% dos votos, um grupo de militares assumiu o poder anunciando a anulação das eleições e a dissolução das instituições.

O anúncio foi feito por um grupo de soldados gaboneses, no canal de televisão pública Gabon 24, cujos estúdios se encontram no palácio presidencial.

“Em nome do povo gabonês e em prol da transição e restauração das instituições, os sectores de defesa e segurança unem-se no Comité para a Transição e Restauração das Instituições (CRI). Com o objectivo de defender a paz, decidimos colocar um fim ao actual regime.

Nesse sentido, as eleições gerais de 26 de Agosto de 2023, juntamente com os resultados fraudulentos, são anulados.

As fronteiras permanecerão fechadas até nova ordem. Todas as instituições da República estão dissolvidas.

Apelamos à população das comunidades dos países fortemente estabelecidos no Gabão, bem como aos gaboneses da diáspora, que mantenham a calma e serenidade.

Reafirmamos o nosso compromisso de respeitar os compromissos do Gabão perante a comunidade nacional e internacional”, disse o Chefe do Governo Santomense.