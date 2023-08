Estará o Reino Unido a preparar-se para reparar as relações com a China?

Pode ser agora ou nunca que o Reino Unido consiga reparar a sua desgastada relação com a segunda maior economia do mundo a China.

O secretário de Relações Exteriores, James Cleverly, chegou à China na quarta-feira, o visitante diplomático britânico mais senior em mais de cinco anos. Nesse período, os laços entre os dois países foram tensos por tudo, desde a repressão aos activistas democráticos em Hong Kong à pandemia de Covid-19 e a uma sucessão de crises e tensões políticas e económicas.

Agora, com a administração Biden a restabelecer os laços com a China, o Reino Unido tem uma janela para uma reaproximação

Uma melhoria nos laços económicos ofereceria algum alívio a ambos os países, à medida que procuram impulsionar as suas economias. A China foi o segundo maior parceiro comercial individual do Reino Unido no ano passado, depois dos EUA, com 132,3 mil milhões de dólares em comércio bilateral.

Pequim procura reforçar a confiança entre os investidores estrangeiros, cautelosos com as alterações regulamentares, com as crescentes tensões com o Ocidente. As autoridades chinesas instaram o secretário de Comércio do Reino Unido da era Tony Blair, Peter Mandelson, durante uma recente visita, a defender o retorno ou a expansão das empresas estrangeiras.

O Reino Unido está a tentar demonstrar o seu compromisso com a região Ásia-Pacífico antes da esperada participação de Sunak na cimeira do Grupo dos 20, no próximo mês, em Nova Deli, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A viagem de Cleverly a Pequim concentra-se em questões de segurança, incluindo preocupações sobre o potencial fornecimento de armas para ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia, disseram as pessoas.

Cleverly se reunirá com seu homólogo chinês, Wang Yi , e com o vice-presidente Han Zheng , informou seu gabinete na terça-feira em um comunicado.

Uma visita bem sucedida poderia preparar o terreno para a primeira reunião individual entre Sunak e o presidente chinês Xi Jinping no G-20. Uma reunião planeada em Bali no ano passado foi prejudicada pela notícia de um ataque com mísseis perto da fronteira da Polónia com a Ucrânia e o primeiro-ministro britânico continua a ser o único líder do Grupo dos Sete que não teve um encontro cara a cara com Xi desde que a China suspendeu as restrições do Covid.

“O Reino Unido poderia obter oportunidades económicas significativas e capital diplomático se pudesse posicionar-se como um aliado-chave dos EUA, que também actua como uma saída crítica para mediar os desafios da relação EUA-China”, disse Scott Singer, co-fundador da Oxford Laboratório de Política da China. “Num cenário ideal, esta visita poderia ser um primeiro passo para concretizar esse ambicioso objetivo.”

Estratégia necessária

As tensões entre Londres e Pequim continuam a ferver, com Hong Kong a oferecer, em julho, recompensas de 1 milhão de dólares de Hong Kong (127 mil dólares) a oito ativistas fugitivos que vivem no exílio, incluindo alguns no Reino Unido. A China no início deste mês acusou o governo britânico de não cumprir as suas obrigações diplomáticas após o fracasso de um plano para transferir a sua embaixada para um edifício histórico no leste de Londres.

Dias antes da chegada prevista de Cleverly, o jornal Global Times, do Partido Comunista, publicou um editorial apelando ao Museu Britânico para devolver as relíquias culturais chinesas da era colonial. O jornal chamou-lhe um “teste e verificação da sinceridade da Grã-Bretanha em limpar a mancha colonial e reparar os seus pecados históricos”.

Sunak não tem planos de visitar Pequim. Isto contrasta com outros líderes europeus, como o francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz , que lideraram delegações de alto nível à capital chinesa nos últimos meses.

Embora Londres possa iniciar tardiamente os esforços de envolvimento pós-pandemia, Pequim acolherá com agrado quaisquer esforços para contrariar o que considera serem tentativas dos EUA de conter a influência económica e militar da China. Os países europeus parecem estar a apoiar-se na administração Biden para suavizar parte da sua linguagem em torno da dissociação.

A Grã-Bretanha precisa de “uma estratégia bem concebida para a China que identifique claramente o que o Reino Unido pretende nas suas relações com a China”, disse Steve Tsang , diretor do Instituto da China da Universidade SOAS, em Londres. “Mesmo com a falta de tal estratégia, devemos nos envolver com a China.”