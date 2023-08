Estados Unidos e China discutem comércio, com avisos da Secretária do Comércio dos EUA

A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, argumentou que a China está a afastar as empresas americanas ao tornar cada vez mais arriscados os investimentos na segunda maior economia do mundo.

“Cada vez mais ouço das empresas: ‘A China não pode atrair investimentos porque se tornou demasiado arriscada’”, disse Raimondo aos jornalistas na terça-feira a bordo de um comboio de alta velocidade de Pequim para Xangai. “Existem as preocupações tradicionais com as quais eles se acostumaram a lidar. E depois há todo um novo conjunto de preocupações, cuja soma total faz com que a China seja demasiado arriscada para investir.”

Os comentários da Secretária do Comércio dos Estados Unidos mostram que o comércio se tornou um dos principais focos de tensão entre as duas potências, ao mesmo tempo que ela e as autoridades chinesas com quem se reuniu esta semana sublinharam que os laços económicos são fundamentais para sustentar uma relação de trabalho.

Raimondo disse que as empresas dos EUA enfrentam novos desafios, como multas e ambiguidade em relação à nova lei anti-espionagem da China, além de questões existentes, incluindo roubo de propriedade intelectual e concorrência com empresas chinesas subsidiadas.

Raimondo é o mais recente funcionário de alto nível da administração Biden a viajar à China nos últimos meses, como parte de um esforço da Casa Branca para aliviar as tensões entre as duas potências.

Embora não esteja claro se a secretária do Comércio se reunirá com o presidente Xi Jinping antes do final da sua viagem na quarta-feira, ela já conversou com autoridades, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang , o segundo líder do país. Raimondo também participou de uma reunião bilateral de quatro horas com seu homólogo chinês, Wang Wentao.

Apelo da China

Li chamou os laços económicos entre as duas nações de “lastro e âncora da estabilidade” e disse que “esperamos que o lado dos EUA trabalhe na mesma direção que o lado chinês, mostre sinceridade e tome medidas concretas para manter e desenvolver ainda mais a relação bilateral”.

O primeiro-ministro também disse a Raimondo que a China está a trabalhar para facilitar o acesso ao mercado, tratar as empresas estrangeiras da mesma forma que as empresas nacionais e promover a concorrência leal, bem como abrir mais as suas portas ao mundo exterior, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país.

As duas partes afirmaram em declarações separadas que pretendem cooperar em desafios comuns, incluindo as alterações climáticas.

Raimondo procura impulsionar o comércio e os negócios ao mesmo tempo que assume uma linha dura em questões de segurança. Em discussões com as principais autoridades chinesas nos últimos dois dias, Raimondo disse que levantou uma série de questões comerciais, incluindo problemas específicos envolvendo a Intel Corp. , a Micron Technology Inc.

Controles de exportação

Na segunda-feira, as duas partes concordaram em aprofundar o diálogo sobre questões comerciais e em organizar reuniões regulares para partilhar informações sobre a aplicação dos controlos de exportação dos EUA, que foram impostos pela administração do presidente Joe Biden para limitar o acesso de Pequim à tecnologia de semicondutores .

Raimondo enfatizou na terça-feira que a abertura de linhas de comunicação não resultaria na influência de Pequim na política dos EUA. Ela disse que recusou os pedidos das autoridades chinesas durante a visita para que os EUA reduzissem as tarifas, cortassem os controles de exportação e abandonassem os planos para limitar algumas formas de investimento no exterior.

Esta nova “troca de informações” visa construir transparência e compreensão sobre as leis dos EUA, e não abrir espaço para negociação, disse Raimondo. O grupo organizou sua primeira reunião em nível de secretário adjunto no início do dia de terça-feira e concordou em discutir questões relacionadas a segredos comerciais.

“O próprio facto de agora termos comunicação informal, podermos pegar no telefone e falar, é um passo em frente”, disse Raimondo. “Isso não significa que quando conversarmos, vou me comprometer ou ceder. Isso significa que temos uma chance de reduzir erros de cálculo e compartilhar informações.”

Raimondo também procurou estabelecer uma distinção entre as políticas de Pequim e a transparência que ela disse que os EUA proporcionam sobre os controlos de exportação. Ela citou especificamente a Micron, que Pequim proibiu como fornecedora de semicondutores para infraestruturas críticas em maio, já que o governo chinês afirmou que havia um risco à segurança nacional.

“Nossos controles de exportação são claros e transparentes”, disse ela. “Não houve nenhuma justificativa para o que aconteceu com a Micron. O devido processo foi limitado e foi por isso que mencionei o assunto.”

Os EUA deixaram claro ao governo chinês que os controles de exportação são usados apenas para fins de segurança nacional e não para vantagem competitiva, disse Raimondo.

No entanto, os subsídios do governo chinês que criam excesso de capacidade – seja no antigo sector dos chips ou no aço ou alumínio – são maus para o mercado e para as empresas norte-americanas, disse ela.

Os EUA não usarão controles de exportação para lidar com qualquer excesso de chips, mas usarão outras ferramentas à sua disposição, disse ela. No mês passado, Raimondo chamou especificamente os subsídios chineses para chips legados como um problema para os EUA e seus aliados.