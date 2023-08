Ações da China sobem à medida que os bancos avaliam corte nas taxas hipotecárias

Uma sensação de estabilidade parece estar a regressar às bolsas chinesas após semanas de turbulência, graças a uma série de medidas políticas tomadas pelas autoridades para revitalizar a economia.

Embora os investidores tenham afirmado que os decisores políticos precisam de fazer mais para que os mercados possam ver uma recuperação sustentável, as últimas medidas de Pequim – incluindo uma redução do imposto de selo para a negociação de ações e restrições à venda de ações pelas principais partes interessadas – parecem ter colocado um piso abaixo do mercado, por agora.

O índice CSI 300 terminou pouco alterado na quarta-feira, após ganhos nas duas sessões anteriores. Isso elevou o avanço do índice de referência onshore da China para 2,1% esta semana, colocando-a no caminho para o seu melhor desempenho desde o final de julho.

Os maiores bancos da China estão a preparar-se para reduzir as taxas de juro sobre hipotecas e depósitos existentes, na mais recente tentativa das autoridades para travar uma recessão no mercado e alcançar o objectivo de crescimento económico de 5%. O maior fundo negociado em bolsa com foco em ações chinesas, o ETF Huatai-Pinebridge CSI 300, registrou um aumento nas entradas este mês, um sinal de que alguns investidores estão a apostar na recuperação.

Jornais estatais disseram que a recuperação das ações chinesas esta semana mostra que o sentimento dos investidores está melhorando. As ações A ainda têm espaço de valorização, já que as medidas do governo para revigorar o mercado de capitais ajudam a reverter o pessimismo, informou o Securities Times, citando um analista.

Embora os analistas afirmem que um corte nas taxas hipotecárias e de depósitos será em grande parte positivo, as medidas ainda não terão poder de fogo para resolver uma miríade de problemas que assolam a economia da China, incluindo o aumento da dívida entre os promotores. O impacto também variará entre os setores. Um indicador financeiro CSI 300 caiu mais de 1,2% em meio a preocupações persistentes sobre suas margens.