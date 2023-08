Líder do grupo Wagner enterrado sem honras… e sem Putin

Yevgeny Prigozhin, que morreu na semana passada quando o avião em que seguia caiu perto de Moscovo, foi enterrado esta terça-feira. Vladimir Putin não foi ao funeral.

Foi um funeral à porta fechada, apenas para família e amigos, sem honras militares num cemitério da sua terra natal, São Petersburgo. Uma cerimónia discreta para o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que antes da rebelião de junho era considerado um herói nacional.

O presidente russo, de quem Prigozhin era alegadamente próximo até protagonizar a rebelião, chamou-lhe nessa altura “traidor”.

Vladimir Putin não esteve presente no funeral do líder do grupo Wagner.

O cemitério foi fechado ao público e foi fortemente vigiado por dezenas de membros da Guarda Nacional, perante os receios que pudesse haver distúrbios por parte de apoiantes de Prigozhin.

Prigozhin morreu na semana passada, num suspeito acidente de avião. O aparelho transportava o núcleo do grupo mercenário. O Kremlin negou qualquer envolvimento na queda do avião.