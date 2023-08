Exército ucraniano tenta dividir linhas russas

Kiev reivindicou libertação de Robotyne e avança lentamente com o objetivo de romper unidade territorial russa entre zonas ocupadas a sul e a Crimeia

O Exército ucraniano avança lentamente na esperança de dividir as linhas russas.

Kiev reivindicou a libertação da aldeia de Robotyne, depois de várias semanas de combates na frente sul da guerra.

O objetivo é seguir para as cidades de Tokmak e Melitopol para tentar romper a unidade territorial das zonas ocupadas no sul e leste com a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, mas a progressão é difícil, nomeadamente devido às minas russas.

Numa outra frente dos combates, no nordeste da Ucrânia, muitos residentes recusam abandonar as suas casas, apesar da intensificação das operações russas na área.

O exército ucraniano afirma que Moscovo enviou 45.000 soldados para o setor de Kupiansk e poderá intensificar os ataques para tentar forçar Kiev a desviar os eixos de avanço no sul do país.

Numa entrevista televisiva, o presidente ucraniano exprimiu a esperança de que o país possa organizar eleições no próximo ano, mesmo se a guerra continua ainda sem fim à vista.

Do lado russo, Moscovo afirma ter contrariado ataques com drones ucranianos contra a Crimeia anexada e a região fronteiriça de Belgorod.

O Kremlin também diz ter detido um ex-funcionário russo do consulado norte-americano em Vladivostok por alegadamente passar informações a diplomatas norte-americanos.

Washington afirma que as acusações “carecem totalmente de fundamento”.