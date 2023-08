Descobertas ossadas de alegadas figuras das ex-FALA

Várias ossadas alegadamente de algumas figuras de proa do então braço armado da UNITA, as FALA, foram encontradas recentemente, no Luando, Iocalidade do Tchanji, município do Cuemba, província do Bié.

A descoberta foi feita pela Comissão para a lmplementação do plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos (CIVICOP), informou a Televisão Pública de Angola (TPA), na segunda-feira.

A TPA avança que entre as ossadas deverão estar as dos generais Armando Júlio (Tarzan), Altino Bango Sapalalo (Bock), Antero Vieira, António Perestelo Moura, bem como de Ana lsabel Paulino Polipossa “Ana Savimbi”, uma das mulheres do antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi.

Refere que, além desses cidadãos, presumivelmente assassinados a mando do então presidente da UNITA, Jonas Savimbi, também foram encontradas ossadas de uma menina de 11 a 14 anos de idade, cuja identidade é desconhecida.

Com o objectivo de encontrar as vítimas dos conflitos políticos de 1975 a 2002, a CIVICOP, depois de já ter estado no Cuando Cubango, trabalha naquela localidade da província do Bié.

Trata-se de um trabalho sob o comando do coordenador da Sub-Comissāo de Segurança, Logística e Infra-estrutura da CIVICOP, Fernando Garcia Miala.

O registo desse incidente, em que estão envolvidos altos comandantes das extintas FALA, terá ocorrido na sequência da derrota militar que essa força sofreu, a 25 de Abril do ano de 2000, na cidade do Cuito, província do Bié.

Criação da CIVICOP

Em Abril de 2019, o Presidente da República, João Lourenço, ordenou a criação da CIVICOP, com vista a elaborar um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos, ocorridos em Angola, entre 11 de Novembro de 1975 (dia da Independência) e 4 de Abril de 2002 (fim da guerra).

O Plano de Reconciliação em Memória às Vítima de Conflitos Políticos prevê, entre outras questões, a emissão de certidões de óbito e a construção de um memorial único para todas as vítimas dos conflitos políticos registados no país.