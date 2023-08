Moçambique anuncia eliminação do líder do terrorismo no país

Moçambique anunciou esta manhã a eliminação do líder do terrorismo no país, o moçambicano Bonomade Machude Oma, considerado o líder do grupo radical Estado Islâmico em Moçambique. Era descrito como “uma simbiose entre brutalidade e justiceiro” e integrava a lista de “terroristas globais” dos Estados Unidos. Era ainda alvo de sanções da União Europeia.

O anúncio da morte de Bonomade Machude Omar foi feito pelo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Joaquim Rivas Mangrasse, que acrescentou que na operação foram ainda aniquilados outros elementos da liderança do grupo terrorista.

Da averiguação feita foi constatado, com evidências factuais, a colocação fora de combate do líder principal que dirige as operações desde a eclosão do terrorismo em Moçambique, o moçambicano Bonomade Machude.

Conhecido como Ibn Omar, o líder do grupo radical Estado Islâmico em Moçambique, foi visado pela segunda fase da denominada operação “Golpe Duro II”, em curso. No terreno em Cabo Delgado, combatem o terrorismo as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, desde Julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).