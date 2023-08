Ministro considera Rede Girassol um marco no avanço da comunicação social no país

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, afirmou nesta sexta-feira, em Luanda, que a Rede Girassol é um marco significativo no avanço do universo do sector no país.

Segundo o governante, que falava durante a inauguração da Central Multiplataforma Girassol, a rede ao unir os serviços de rádio, televisão, redes sociais e um portal de notícias sob a mesma plataforma, está a construir um meio de comunicação integrado, constituindo-se mais uma das vozes de Angola para o mundo.

De acordo com Mário Oliveira, a Central Multiplataforma Girassol representa igualmente um farol de inovação tecnológica e excelência profissional.

Para o ministro, o uso de tecnologias de ponta, a produção de conteúdo diversificado, a disseminação de informações precisas e confiáveis deverão ser os pilares da Rede Girassol.

“A Rede Girassol é um testemunho vivo do nosso desejo de capacitar a geração presente com acesso à informação e ao conhecimento preparando-os para um futuro brilhante para o nosso país”, referiu o governante.

Com a inauguração da Central Multiplataforma Girassol todos os serviços administrativos e a estrutura de tecnologia e conteúdos, nomeadamente televisão, rádio, portal e redes sociais, vão passar a funcionar nestas instalações.

Esta rede também lançou hoje o portal de notícias giranotícias.

Com, a nova plataforma do grupo que vai levar informação em múltiplos formatos – texto, vídeos, podcasts, videocasts, fotografias, lives e boletins, assim como alguns conteúdos da TV Girassol e da Girassol FM, entre outros.

A primeira plataforma da empresa a entrar em operação foram as suas redes sociais, a partir de Junho de 2022, seguida da Girassol FM, em Julho, e da TV Girassol, em Novembro do mesmo ano.

A Central Multiplataforma Girassol foi construída numa área de 45 mil metros quadrados, e comporta edifícios para atender a administração, os serviços de apoio e os três estúdios equipados com tecnologia em alta definição, assim como um auditório-estúdio, com capacidade para 165 pessoas.