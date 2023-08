Brasil nunca deveria ter saído de África – Lula da Silva

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, na noite desta sexta-feira, que o seu país nunca devia ter saído do continente africano.

“O Brasil não tem noção de quantas coisas podemos fazer com os países africanos”, foi assim que começou o discurso do Pesidente Lula da Silva no 1º Fórum Económico Angola/Brasil, que juntou 500 empresários, dos quais 170 brasileiros.

Segundo Lula da Silva, existem pessoas, na ignorância, que pensam que fazer negócios com países ricos é muito melhor, quando estes só querem exportar produtos de alto valor agregado e querem comprar dos países pobres apenas commodities, como soja, minério de ferro e carnes.

“É importante que a gente descubra que investimento é quase que uma garimpagem”, considerou, referindo que varias vezes convenceu os empresários do seu país a firmarem parcerias no continente africano, para produção de metanol e outros produtos para a exportação.

Por isso, diz ter voltado à África para dizer aos empresários brasileiros e angolanos, que “nós voltamos para valer”, dando financiamento para os países africanos, e investimentos para Angola, na qualidade de um “bom pagador”.

Diante do seu homólogo angolano João Lourenço, o Presidente do Brasil afirma que Angola foi sempre um país que deu certeza de que cada dolar investido seria ressarcido e “assim o fez”.

“Eu tenho um carinho especial pela Africa, porque este continente oferece as oportunidades que o Brasil por vezes procura em outros lugares”, considerou.

Referiu que o seu país também pode ajudar os países africanos em muitas coisas, entre as quais destacou o potencial tecnológico e Agropecuário da Embrapa.

Ao longo dos anos fora do governo, Lula da Silva observou que a China, a Índia, a Turquia e outros países investiram em África e na América do Sul, quando o seu país deixou de o fazer.

As questões das desigualdades sociais voltaram a ser levantadas pelo Presidente brasileiro que vê desigualdades em várias áreas.

No seu entender, a falta de alimentos no seio da população está ligada à falta de uma melhor repartição da riqueza do mundo.

“O que precisamos é pegar no bolo de dinheiro que o mundo consegue produzir e repartir melhor”, defende.

Dívida do FMI

A dívida dos países africanos para com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em torno de 800 biliões de dólares voltou a ser tocada.

Lula da Silva questiona o porquê que o FMI e o mundo desenvolvido não transformam a dívida do continente africano em dinheiro para o desenvolvimento ao invés de retornar para os seus cofres ou fazer obras em falta nos países em dívida, como projectos ligados à energia.

“Essa discussão é que devemos fazer. Se a gente achar que está tudo normal, a gente não vai ver as coisas a mudarem”, notou.

No Fórum Económico Angola/Brasil foram apresentados as oportunidades de investimentos em várias áreas, assim como as políticas fiscais.