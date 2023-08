Angola valoriza apoio brasileiro no desenvolvimento do país – João Lourenço

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, valorizou a importância do apoio brasileiro no desenvolvimento sócio-económico de Angola, com realce para os segmentos da tecnologia e do conhecimento.

Ao intervir no encerramento do Fórum Económico Angola-Brasil, o Presidente João Lourenço sublinhou que no país a tecnologia brasileira está patente em obras emblemáticas de infra-estruturas públicas, bem como no aumento da produção e na oferta de bens alimentares.

O Presidente angolano afirmou igualmente que, a nível do mercado angolano, a tecnologia brasileira também está presente na prestação de serviços de saúde e na capacitação técnico-profissional dos jovens nacionais.

No fórum, que teve a participação de 500 empresários, entre brasileiros e angolanos, João Lourenço reafirmou o empenho de Angola na criação de um melhor ambiente de negócios com o foco na atracção de investidores privados.

“Contamos com o investimento privado directo brasileiro na economia angolana para transformar o potencial económico de Angola em riqueza real, criar emprego e prosperidade”, afirmou.

Na sua intervenção, o Chefe de Estado angolano reiterou o convite aos empresários da nação da América do Sul para investirem no mercado angolano de modo destemido.

O Governo, prosseguiu o Titular do Poder Executivo, tem particular interesse em ver investidores brasileiros a apostarem no agro-negócio, na indústria de curtumes, automóvel, de tractores, alfaias, adubos, e fertilizantes.

O Estadista angolano também expressou o interesse de ver os homens de negócios do Brasil a investirem na indústria farmacêutica, produção de painéis solares, transformação da madeira, no turismo e na indústria imobiliária.

A cooperação entre Angola e o Brasil teve início a 11 de Junho de 1980, com a assinatura do Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica.

No âmbito desse acordo, os dois países desenvolveram a cooperação bilateral nas áreas da saúde, cultura, administração pública, formação profissional, educação, meio ambiente, desporto, estatística e agricultura.

O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, proclamada a 11 de Novembro de 1975, pelo então Presidente António Agostinho Neto.