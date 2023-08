Quénia: Legisladores concedem aos habitantes locais 25% dos lucros de projetos de crédito de carbono

Um crédito de carbono representa uma tonelada de equivalente de dióxido de carbono removida da atmosfera ou impedida de entrar nela, em primeiro lugar, que os produtores dos gases que provocam o aquecimento climático podem comprar para compensar as suas emissões.

A regulamentação da indústria de créditos de carbono é fundamental para garantir que tanto os governos como as comunidades anfitriãs beneficiem do comércio emergente que é frequentemente celebrado com entidades estrangeiras.

Os legisladores no Quénia decidiram dar às comunidades locais 25% dos lucros de projetos de crédito de carbono, como iniciativas em corpos d’água para proteger os manguezais, de acordo com o presidente do comitê de Meio Ambiente, Silvicultura e Mineração da Assembleia Nacional, David Gikaria.

A proposta ainda precisa da aprovação do Senado e do presidente William Ruto , disse Gikaria. quinta-feira.

O Zimbabué anunciou na semana passada que irá retirar 30% das receitas provenientes de tais iniciativas através de uma taxa ambiental durante os primeiros 10 anos de operações. Os desenvolvedores, embora retenham 70% dos rendimentos, são obrigados a investir um quarto dos lucros em projetos comunitários.