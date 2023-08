Os défices orçamentais dos EUA batem recordes, pressionando as taxas de juro e a inflação

O governo do Presidente Biden está a dinamizar a economia americana com dinheiro público e regulamentação para obrigar as empresas a relocalizarem as suas actividades nos Estados Unidos.

Os manuais de economia ensinam que as intervenções deste género por parte das autoridades públicas faz aumentar o défice orçamental, pressiona as taxas de juros e a inflação e obriga as autoridades monetárias a manter políticas restritivas, que por sua vez aumentam os custos de vida e as hipotecas dos consumidores.

Os economistas chamam a isso “crowding out”: um aumento no endividamento público aumenta a competição por fundos, tornando mais caro o empréstimo para as empresas e as famílias, prejudicando assim o investimento e o consumo privados.

Como os Estados Unidos são a maior economia do mundo, o que se passa dentro dos Estados Unidos tem repercussões sobre a economia global, aumentando as taxas de juros mundiais. Não só os EUA contraem empréstimos na sua própria moeda, o que lhes dá a capacidade de imprimir mais dinheiro num piscar de olhos, como também os títulos do Tesouro americano ainda representam os mais fortes activos globais de refúgio, o que garante que a procura por eles permanecerá robusto até que uma alternativa atraente se materialize. É por essa razão que os BRICS pretendem derrubar a hegemonia do dólar.

As perspectivas para o orçamento federal americano neste momento são sem precedentes – défices do tamanho de uma crise, até onde a vista alcança, embora a economia pareça estar de boa saúde. Essa perspectiva está a deixar os investidores inquietos, como demonstrado pelos rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos de referência que subiram acima de 4,3% esta semana, os seus níveis mais elevados desde 2007. Outros custos de empréstimos estão a subir em paralelo: a taxa média de uma hipoteca fixa de 30 anos subiu acima de 7% pela primeira vez em mais de duas décadas.

Os investidores temem que défices orçamentais sustentados na escala projectada pelo Gabinete Orçamental do Congresso possam aumentar ainda mais as taxas – o que apenas coloca mais pressão sobre as finanças públicas, ao aumentar as crescentes contas de juros do governo. As preocupações intensificaram-se este mês, após um duplo golpe: o Tesouro dos EUA intensificou a emissão de dívida, anunciando um dilúvio de oferta que deverá durar vários trimestres, e a Fitch Ratings desceu inesperadamente a classificação de crédito soberano dos EUA.

Os governos de outros países também têm contraído empréstimos e gasto mais – mas a infusão de dinheiro dos EUA é grande e não é uma aberração única. Dos cortes de impostos de Donald Trump aos subsídios industriais do presidente Joe Biden , para não mencionar o resgate multitrilionário da pandemia, tanto os democratas como os republicanos estão cada vez mais dispostos a usar o erário público para acelerar o crescimento, em vez de confiar o trabalho principalmente aos Reserva Federal.

Alguns economistas e investidores alertam que os gastos fiscais da administração Biden – que está a investir centenas de milhares de milhões de dólares em programas para reforçar a produção nacional de carros eléctricos e semicondutores, e para reparar estradas e pontes – podem reacender a inflação e levar o Fed a aumentar ainda mais as taxas de juros.

O resultado é que o apartidário Gabinete do Orçamento do Congresso espera que o défice se expanda para cerca de 6% do produto interno bruto este ano – e que permaneça nesse patamar durante os próximos 10 anos. Para contextualizar, nas cerca de seis décadas entre o rescaldo da Segunda Guerra Mundial e a crise de 2008, o défice nunca atingiu esse nível.

O que mudou é que a política fiscal está a ser usada como uma ferramenta para prolongar as expansões e manter a economia a funcionar.

Uma consequência da recuperação lenta e desgastante que se seguiu à crise financeira de 2008 é que os políticos dos EUA aprenderam que há um custo político em delegar a gestão económica no banco central. Trump vangloriou-se de que os seus cortes de impostos aceleraram o crescimento, enquanto Biden alardeia a recuperação em alta velocidade da América da crise da Covid-19, agora obtendo um segundo fôlego graças aos incentivos da Lei de Redução da Inflação e da legislação CHIPs.

As políticas monetária e fiscal também estão interligadas de outra forma importante: os custos do serviço da dívida do governo estão a aumentar como resultado dos aumentos das taxas da Fed. Os pagamentos líquidos de juros sobre a dívida federal ultrapassaram os 600 mil milhões de dólares por ano, face aos cerca de 380 mil milhões de dólares quando a pandemia atingiu. Eles agora devoram cerca de 14% das receitas fiscais, um nível que no passado estimulou os investidores e o próprio Congresso a exigir mais disciplina fiscal.

Outros países desenvolvidos, incluindo a UE, estão a seguir políticas fiscais semelhantes pautadas por fortes intervenções económicas para relançar a industrialização e acelerar a transição climática, numa grandiosa disputa entre as potências ocidentais e a China. É claro que no fim serão os países em desenvolvimento a sofrer com as consequenciais dessa política económica.

Por José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola