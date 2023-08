Lula da Silva já em Angola para 96 horas

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, chegou na noite quinta-feira a Luanda, para uma visita de Estado a Angola de 96 horas, com vista ao reforço da cooperação bilateral e estreitamento dos laços de amizade entre os dois povos.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o Chefe de Estado brasileiro foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Téte António, na presença do governador da província de Luanda, Manuel Homem, e de membros da Missão Diplomática desse país sul-americano em Angola.

Lula da Silva vai permanecer em solo angolano até domingo (27), dia em que partirá para São Tomé e Príncipe, para a XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), organização de que Angola e o Brasil são membros.

O programa da visita do PR brasileiro a Angola prevê, para sexta-feira (25) de manhã, uma deslocação à Praça da República para a deposição de uma coroa de flores no sarcófago do fundador da Nação angolana, António Agostinho Neto, e a assinatura do Livro de Honra da instituição.

A agenda divulgada, esta quinta-feira, pela Secretaria de Imprensa do Palácio Presidencial inclui, igualmente, para sexta-feira, um momento para condecoração e um encontro com o seu homólogo angolano, João Lourenço, antes de acompanhar a assinatura de acordos de cooperação.

Na forja, estão 11 acordos de cooperação voltados essencialmente para os domínios da agricultura, da saúde, da educação inclusiva, dos transportes, da criação de pequenas e médias empresas e do processamento, tratamento e transferência de dados da administração pública.

No período da tarde, Lula da Silva vai à Assembleia Nacional, onde discursará numa sessão solene especial em sua honra, antes de participar com João Lourenço, na sessão de encerramento do Fórum Económico Angola-Brasil, no início da noite.

Já no sábado, irá ao Instituto Guimarães Rosa (Centro Cultural Angola-Brasil), onde procederá à inauguração do Espaço Ovídio de Melo e manterá encontro com a comunidade brasileira residente em Angola, antes da cerimónia oficial de despedida, no Palácio Presidencial, à Cidade Alta.

O Presidente Lula da Silva chega a Luanda proveniente de Joanesburgo, África do Sul, onde participou, de 22 a 24 deste mês de Agosto, na 15ª Cimeira dos BRICS, bloco de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Angola e Brasil são aliados há 43 anos, na sequência da assinatura do Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica, a 11 de Junho de 1980, permitindo o intercâmbio nas áreas da saúde, cultura, administração pública e formação profissional.

O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, proclamada a 11 de Novembro de 1975, pelo então Presidente António Agostinho Neto, e ambos Estados cooperam também nos sectores da educação, do ambiente, do desporto, da estatística e da agricultura.