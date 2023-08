Lula da Silva assegura apoio a Angola no sector da indústria alimentar

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou esta sexta-feira, em Luanda, que o seu país é o parceiro ideal para ajudar a alavancar a estratégia de diversificação da economia angolana, sobretudo no sector da indústria alimentar.

Ao discursar por ocasião das conversações oficiais entre os dois governos, o Chefe de Estado brasileiro disse que o país tem conhecimentos tecnológicos e políticas públicas para compartilhar com Angola, no domínio da segurança alimentar.

Lula da Silva disse que os dois Estados enfrentam desafios comuns nesse domínio e anunciou a implementação de um plano de acção conjunta entre os respectivos ministérios da Agricultura, sem especificar o horizonte temporal.

Conforme o Presidente brasileiro, já está a ser desenvolvido um programa no Vale do Cunene, com 25 acções que se complementam, cujo objectivo é promover o desenvolvimento agrícola no continente africano, em particular em Angola.

O programa, explicou, inclui desde pesquisas agropecuárias até a captação para a implementação de políticas de crédito para pequenos produtores, sendo, por isso, um novo paradigma na cooperação do seu país com África.

“O Vale do Cunene é parecido com o Vale de São Francisco no Brasil, uma região ciclicamente afectada por secas, que se transformou num pólo produtor de alimentos”, explicou Lula da Silva, sublinhando que o seu país vai buscar parceiros no sector privado brasileiro, para completar a estrutura de irrigação necessária para o Cunene.

Como países detentores de florestas tropicais, disse, Brasil e Angola precisam de encontrar soluções de desenvolvimento sustentável, conciliando a protecção ambiental com bem-estar das suas populações, sendo que Angola pode se somar ao esforço iniciado na Cúpula do Amazonas, em Belém, no início deste mês.

Destacou o início, em Maio último, da produção da primeira siderúrgica de ferro gusa verde, na província do Cuando Cubango, com base em carvão vegetal, produzida a partir de florescimento de 60 mil hectares de terra degradada.

No domínio do Turismo, disse que os esforços dos dois países vão na mesma direcção, pelo que os empreendimentos brasileiros trarão práticas sustentáveis, como a dessalinização de água do mar e tratamento de resíduos sólidos eficaz.

Lula da Silva realçou, por outro lado, o facto de o Brasil ter apoiado Angola no passado, em sectores estratégicos, como infra-estruturas e energia, incluindo na altura da guerra, sublinhando que Angola sempre foi a sua maior ponte em África.

Ainda assim, disse que o continente foi tratado com indiferença nos últimos anos, resultando no abandono da cooperação multilateral. “Deixamos de actuar juntos nos fóruns internacionais, agora vamos corrigir esses erros”, vincou.