FMI: Subsídios aos combustíveis fósseis atingem US$ 1,3 trilhão globalmente

Apesar das repetidas promessas do governo de reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis, um novo relatório do FMI concluiu que esses subsídios aumentaram para um valor recorde de 1,3 trilhões de dólares no ano passado.

O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), publicado ontem, analisou os subsídios explícitos e implícitos aos combustíveis fósseis em 170 países. Concluiu que os subsídios explícitos por si só mais do que duplicaram desde a avaliação anterior do FMI, passando de 500 mil milhões de dólares em 2020 para 1,3 trilhões de dólares em 2022. Esses subsídios constituem um apoio monetário directo aos combustíveis fósseis através de actividades como preços regulamentados estabelecidos abaixo dos níveis internacionais e descontos nas facturas energéticas.

O FMI também calcula os subsídios implícitos aos combustíveis fósseis, que incluem o custo de coisas como a cobrança insuficiente dos custos ambientais e a não cobrança de impostos sobre o consumo. Somando-os, o total de subsídios aumentou para 7 trilhões de dólares em 2022. Isso representa um aumento de 2 trilhões de dólares em comparação com 2020.

O relatório coloca em relevo o abismo entre os objectivos declarados das nações sobre a urgência de reduzir os combustíveis fósseis e as suas acções. Em 2015, as nações do mundo assinaram 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que incluíam o compromisso de eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis. Esse compromisso foi tornado mais explícito na COP26 em 2021, quando 197 países concordaram em acelerar a eliminação progressiva do que o pacto apelidou de “subsídios ineficientes”.

Os autores do FMI afirmaram que a remoção dos subsídios explícitos aos combustíveis e a imposição de impostos sobre os custos ambientais, incluindo o dióxido de carbono e outros poluentes atmosféricos, reduziriam as emissões globais de dióxido de carbono em 34% abaixo dos níveis de 2019 até 2030.