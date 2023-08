EUA: pilotos ucranianos começam a ser treinados em outubro no uso de caças F-16

Os EUA vão começar, em outubro, a treinar pilotos ucranianos para usar aviões de combate F-16. O anúncio foi feito pelo Pentágono.

No próximo mês, os pilotos terão aulas de inglês, essenciais para conseguir pilotar os caças e no mês seguinte iniciam a formação na base da Guarda Nacional em Tucson, no estado do Arizona.

Depois de a Suécia e a Dinamarca se comprometerem a enviar F-16, a Noruega também anunciou o envio de caças.

“Quando os EUA deram a luz verde para toda a infraestrutura e a formação de pilotos, a Noruega apoiou imediatamente o compromisso e os formadores noruegueses vão juntar-se a outros países e trabalhar em conjunto”, sublinhou o primeiro-ministro da Noruega,Jonas Gahr Støre.

No terreno, a Ucrânia diz ter desembarcado uma unidade de forças especiais na costa da Crimeia ocupada, controlada pela Rússia desde 2014.