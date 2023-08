Dinamarca vai proibir profanação de símbolos religiosos

O governo dinamarquês apresentou um projeto de lei no sentido de proibir a profanação de livros sagrados e símbolos religiosos no país. O diploma surge em resposta à proliferação de manifestações onde são queimados exemplares do Corão.

Os infratores arriscam uma multa e uma pena de até dois anos de prisão. A queima de cópias do Corão tem sido recorrente em manifestações não só na Dinamarca, mas também nos Países Baixos e Suécia.

O fenómeno não deixou os países muçulmanos indiferentes. No Iraque, a embaixada sueca foi mesmo incendiada e os funcionários tiveram de ser repatriados.