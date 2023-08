BAD : Energias renováveis uma oportunidade para África atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, a África deve investir mais no desenvolvimento das energias renováveis, com o apoio do setor privado e das instituições financeiras internacionais, devido às oportunidades oferecidas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O continente deve também controlar, explorar e transformar localmente os seus enormes recursos minerais, a fim de gerar os recursos financeiros necessários ao seu desenvolvimento, defenderam peritos de cerca de dez países africanos, reunidos nos dias 23 e 24 de agosto de 2023 num workshop organizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento sobre o tema “Modelação Financeira para o Setor Extrativo (FIMES)”.

Os participantes observaram que África fez progressos consideráveis na transição energética, apesar dos desafios. Apontando para a escala dos objetivos ainda por alcançar, Silas Olang, Conselheiro para a Transição Energética em África no Instituto de Governação dos Recursos Naturais em Acra, no Gana, lamentou o facto de nenhum país africano se encontrar entre os 30 primeiros do mundo em termos de transição energética. No entanto, países como a Nigéria, o Gana, a Etiópia, o Quénia e a África do Sul estão a implementar políticas arrojadas para desenvolver as energias renováveis.

As energias renováveis podem fornecer eletricidade aos 600 milhões de africanos que dela estão atualmente privados, criar emprego e estimular a industrialização. “Cada dólar investido em energias renováveis renderá mais 0,93 dólares”, e a implantação de energias renováveis conduzirá progressivamente a custos mais baixos, ao contrário dos combustíveis fósseis, diz o Sr. Cooper.

Para além da energia solar, os ativos de África nesta área incluem a energia eólica, a biomassa, a hidroeletricidade e minerais como o lítio, a grafite e o cobalto, que podem ser utilizados em tecnologias de energias renováveis, como a produção de painéis solares e baterias para veículos elétricos.

A necessidade do continente utilizar melhor os seus imensos recursos minerais para o desenvolvimento sustentável tornou-se uma questão fundamental nestes debates.

Para impulsionar o desenvolvimento das energias renováveis, cada país africano deve ter uma visão clara e elaborar leis distintas das aplicadas aos combustíveis fósseis. Quanto ao financiamento do setor, os governos devem criar um ambiente político estável, adotar leis atrativas para o setor privado, criar um sistema orçamental transparente e lutar contra a corrupção. O setor privado, com o seu poder financeiro e a sua experiência, pode desempenhar um papel crucial, tal como as instituições financeiras internacionais. Estas devem ajudar os países a criar projetos regionais e agir como um catalisador na mobilização de investimentos adicionais.

No que se refere ao financiamento das energias renováveis, o Banco dispõe igualmente de vários instrumentos de financiamento, projetos de investimento e departamentos dedicados ao setor que beneficiam todos os países africanos.

“A nova Janela de Ação Climática do Banco, no valor de 429 milhões de dólares, poderá constituir uma excelente oportunidade para financiar projetos de baixo carbono baseados em recursos naturais renováveis em África”, afirmou Innocent Onah, Diretor de Recursos Naturais do Centro Africano de Gestão e Investimento em Recursos Naturais (ECNR) do Banco Africano de Desenvolvimento