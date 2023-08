Angola alberga secretariado parlamentar da CPLP

Angola vai albergar, nos próximos tempos, o Secretariado Executivo da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), anunciou em Luanda, o secretário Manuel Augusto.

O secretário para as Relações Internacionais do Bureau Político do MPLA falava à imprensa no final de um encontro de trabalho, com deputados do Brasil, no quadro da visita de Estado que o Presidente Lula da Silva efectua a Angola de 24 a 27 do corrente mês.

“Por essa razão, a nossa delegação era integrada também pela direcção do Grupo Parlamentar do MPLA que tiveram a oportunidade de discutir, com os seus homólogos brasileiros, formas práticas para sairmos do discurso e passarmos para a acção na cooperação parlamentar”, referiu.

Segundo Manuel Augusto, parlamentares brasileiros e angolanos passaram em revista a situação política, económica e social de cada um dos países, assim como as formas de reforçar as relações entre o Grupo Parlamentar do MPLA e os deputados ao Congresso do Brasil.

Nesta vertente, disse que houve uma troca de impressões muito frutuosas que serviu para o estabelecimento de alguns programas, a serem executados o mais rápido possível.

Para si, a importância deste encontro de trabalho transcende as relações entre Angola e o Brasil, porquanto os dois países são membros da CPLP que, nos próximos dias, realizará a sua cimeira de Chefes de Estado e de Governo em São Tomé e Príncipe.

O presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, participou do encontro, realizado na sede deste partido que governa Angola.

Na ocasião, o presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Brasil – Angola, Márcio Marinho, manifestou a pretensão do recomeço de uma nova história na relação entre os dois países, envolvendo os governos eleitos democraticamente.

Por isso, considerou positivo o referido encontro pela abordagem de temas importantes, com destaque para a segurança alimentar, ciência e tecnologia, agricultura familiar, saúde, anemia falciforme, banco de leite, infraestruturas, entre outros.

O deputado federal republicano garantiu que todas as matérias, a serem aprovadas e encaminhadas ao parlamento brasileiro, no quadro da cooperação com Angola, merecerão uma atenção especial.

“Angola pode contar com o Parlamento brasileiro. Estaremos apoiando, carimbando com toda a energia e segurança todo o tipo de acordo entre os executivos de Angola e do Brasil, para o fortalecimento desta relação bilateral”, concluiu o presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Angola e Brasil, existente há mais de seis anos.