Morte aparente do chefe do Grupo Wagner pode dar dividendos ao Kremlin

Se o último capítulo de Yevgeny Prigozhin foi de facto escrito, ele viveu como aparentemente morreu: de forma violenta, extravagante e no centro de uma intriga.

Os factos ainda só agora começam a ser claros. Na tarde de quarta-feira, um jato executivo Embraer Legacy registado em nome do chefe mercenário Wagner caiu do céu, despenhando-se a sul da aldeia de Kuzhenkinskoe, na região russa de Tver. Todos os 10 passageiros morreram.

A agência estatal russa de aviação disse que Prigozhin estava a bordo.

Mas não demorou muito para que as teorias começassem a circular pela Internet. Terá o avião sido abatido? Ou, talvez, terá sido colocada uma bomba a bordo? E será que Prigozhin estava mesmo morto? O arqui-propagandista russo Vladimir Solovyov parecia sugerir isso mesmo, dando a entender, numa declaração no Telegram, que as notícias sobre a morte do oligarca eram prematuras.

Os ucranianos e os seus aliados, insinuou Solovyov, estavam a “espalhar uma mensagem falsa sobre a morte de Yevgeny Prigozhin”, com base numa reportagem do Rossiya-24, um canal de televisão estatal russo.

Solovyov, que é bem conhecido por jogar rápido e ser flexível com os factos, rapidamente recuou. Mas as circunstâncias do acidente, bem como a confrontação aberta de Prigozhin com o Kremlin, em junho, pareciam tiradas das páginas de um filme, um thriller de segunda categoria.

Afinal, nos dias que se seguiram a uma marcha abortada das suas tropas sobre Moscovo, a televisão estatal russa revelou a predileção de Prigozhin por perucas, disfarces e múltiplos passaportes, todos encontrados numa das suas residências de estilo gangster.

E não teria sido completamente fora do normal para Prigozhin – que dirigia as famosas “quintas de trolls” envolvidas na intromissão nas eleições presidenciais de 2016 – trollar o mundo encenando a sua morte. Afinal de contas, os meios de investigação russos relataram que o chefe do Grupo Wagner aparentemente contratara pelo menos um duplo.

Coisas lúgubres, claro, mas talvez não mais lúgubres do que as próprias actuações de Prigozhin. Afinal de contas, foi este homem que defendeu a necessidade de melhores recursos para os seus combatentes na Ucrânia, publicando imagens horríveis dos seus corpos mutilados. E as suas tiradas com palavrões contra as altas patentes militares russas, que acusou de serem “gatos gordos”, selaram a sua reputação como uma espécie de vilão do elenco central.