China impulsiona investimento mundial em energias renováveis para novo recorde

O mundo está a gastar mais dinheiro do que nunca em energias renováveis, a maior parte em energia solar na China, de acordo com um relatório da BloombergNEF.

A China foi responsável por cerca de metade de um investimento global recorde de 358 mil milhões de dólares em energias renováveis no primeiro semestre deste ano, graças a módulos mais baratos, a um mercado fotovoltaico robusto em telhados e ao comissionamento de projetos de megabases de energia, de acordo com o relatório. Os Estados Unidos ficaram no segundo lugar, mas muito distanciados da China.

Ainda assim, os investimentos dos EUA em energia solar dispararam 75% em relação ao primeiro semestre de 2022, para 25,5 mil milhões de dólares, à medida que as restrições da cadeia de abastecimento diminuíram e a clareza aumentou em torno da histórica Lei de Redução da Inflação, de acordo com analistas, incluindo a Meredith Attachment . O crescimento da energia solar superou os difíceis investimentos eólicos, especialmente para projetos onshore.