BRICS últimas notícias: Primeiro grupo de 6 países convidados a aderirem ao BRICS

Os BRICS convidaram esta manhã o primeiro grupo de 6 países a Arábia Saudita , Irão, Egipto, Argentina, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, a juntarem-se ao seu bloco num esforço para expandir a sua influência global.

Líderes do Brasil , Rússia , Índia , China e África do Sul concordaram em ampliar o seu grupo BRICS a partir de 1º de janeiro na Cimeira realizada esta semana em Joanesburgo, disse o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa na quinta-feira. Será a primeira expansão desde 2010.

A inclusão da Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, ao lado da Rússia, do Irão, dos Emirados Árabes Unidos e do Brasil, reúne vários dos maiores produtores de energia com os maiores consumidores do mundo em desenvolvimento, dando ao bloco uma influência económica descomunal. Com a maior parte do comércio mundial de energia a ocorrer em dólares, a expansão também aumenta a sua capacidade de impulsionar mais comércio para moedas alternativas.

“Temos consenso sobre a primeira fase deste processo de expansão e outras fases se seguirão”, disse Ramaphosa num briefing conjunto com os outros líderes do grupo. Também foi alcançado um acordo sobre a necessidade de reformar a arquitetura financeira global e as principais instituições para tornar o mundo mais equitativo, inclusivo e representativo, disse ele.

Um BRICS expandido também significaria mais voz para a aliança nos assuntos mundiais e poderia levar a um tipo diferente de economia global, de acordo com a Bloomberg Economics. Isto porque, em comparação com o Grupo dos Sete, os BRICS são menos orientados para o mercado.

“O alargamento dos BRICS é impulsionado pelo desejo de construir uma alternativa a um sistema internacional centrado na hegemonia dos EUA”, disse Hasnain Malik , estratega da Tellimer no Dubai. “Deve ser feita uma distinção entre a utilização do dólar americano como moeda comercial, que pode desgastar-se, já que muitos procuram uma alternativa, e como moeda de reserva, que quase nenhum outro país ou grupo de países tem a dimensão, credibilidade institucional e características livremente conversíveis, para rivalizar.”

O impulso para a expansão foi em grande parte impulsionado pela China, mas teve o apoio da Rússia e da África do Sul. A Índia estava preocupada que um BRICS maior pudesse transformar o grupo num porta-voz da China, enquanto o Brasil estava preocupado em alienar o Ocidente.

Uma criação significativa do BRICS é o Novo Banco de Desenvolvimento . A expansão dos BRICS e, portanto, a adesão ao NDB é importante. Seja a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos injetando capital, ou o Egito, a Argentina, a Etiópia e provavelmente o Irão recorrendo a esse capital, o banco é visto como uma adição bem-vinda à arquitetura financeira global.

Mais de 20 nações do Sul Global solicitaram formalmente a adesão antes da cimeira.

A Indonésia pediu que a sua adesão fosse adiada porque queria consultar os seus homólogos na Associação das Nações do Sudeste Asiático, e poderia ser admitida nos próximos um ou dois anos, disse Anil Sooklal, embaixador da África do Sul no BRICS, numa entrevista. “Houve consenso imediato em todos os outros países, o que tornou a seleção muito fácil.”

O presidente chinês, Xi Jinping , descreveu a expansão dos BRICS como um evento histórico e um novo ponto de partida para a cooperação entre as nações em desenvolvimento, enquanto o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que a sua nação trabalhará com os aspirantes a membros para se juntarem ao grupo.