Boicotar a COP28 no Dubai seria um erro

Os apelos ao boicote à Conferência das Nações Unidas sobre a acção climática COP28, organizada pelos Emirados Árabes Unidos no Dubai, em finais de Novembro, estão a atingir um crescendo. Mais de 130 membros do Congresso dos Estados Unidos e do Parlamento Europeu exigiram a destituição do Sultão Al Jaber, o executivo petrolífero dos Emirados Árabes Unidos que lidera a preparação da COP 28. Embora nenhum governo esteja ainda a boicotar formalmente a cimeira, os principais defensores do clima e grupos ambientalistas apelam a mais ações. A ministra do Ambiente flamenga, Zuhal Demir, declarou que não participará na cimeira – outras poderão muito bem seguir-se.

O cepticismo em relação ao papel dos Emirados Árabes Unidos como presidente da COP 28 é compreensível. Mas as Conferências das Nações Unidas para a acção climática são processos complexos que muitas vezes pecam por objectivos demasiado ambiciosos que acabam por não se materializarem e, na maior parte dos casos, os países em desenvolvimento acabam frustrados porque as promessas feitas pelos países desenvolvidos para ajudá-los não são cumpridas. Um maior realismo torna-se necessário sem que a ambição em avançar rapidamente com a acção climática seja posta de parte.

Pela primeira vez, um grande produtor nacional de petróleo exigiu publicamente que o mundo concordasse com uma “redução progressiva” dos combustíveis fósseis até 2050. E esse apelo à redução da produção de petróleo, gás e carvão está na agenda mesmo antes do início da COP 28. Também importante é o apelo dos EAU para triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030, e depois duplicá-la novamente até 2040. Será isto suficientemente rápido para evitar as alterações climáticas? Não. Mas é mais ambicioso do que muitos planos de energias renováveis de vários países, incluindo países desenvolvidos, e nenhuma cimeira climática anterior da ONU chegou perto de endossar tal objectivo.

É claro que devemos examinar os detalhes. Muitos, incluindo o Secretário-Geral das Nações Unidas, Guterres, defendem a “eliminação progressiva” completa dos combustíveis fósseis. Até a ministra do Ambiente dos EAU, Mariam Almheiri, reconheceu no início deste ano a necessidade de “eliminar gradualmente o petróleo e o gás de uma forma justa”. Mas outros defendem a ideia de que as novas tecnologias, como a captura de carbono, podem mitigar as emissões de carbono do sector petrolífero. Por outro lado, países como o Reino Unido decidiram aumentar a sua produção de petróleo, emitindo novas autorizações de exploração no Mar do Norte. Além disso muitos países em desenvolvimento, como Angola e a Nigéria, dependem do petróleo para o seu desenvolvimento enquanto a diversificação da economia levará tempo para se materializar.

Esta é também a primeira vez que uma presidência da COP coloca o seu dinheiro onde está o financiamento climático para as nações em desenvolvimento. No ano passado, os Emirados Arabes Unidos lançaram a Parceria para Acelerar a Energia Limpa com os Estados Unidos, catalisando 100 mil milhões de dólares para 100 novos gigawatts de energia limpa nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes Unidos e no mundo em desenvolvimento até 2035. Masdar, a empresa estatal de energia renovável dos Emirados, que o presidente da COP28, Al Jaber, fundou em 2006, está a tornar-se rapidamente um dos maiores investidores em energias renováveis em toda a África. Masdar assinou acordos em Angola, Uganda e Zâmbia para construir 5 gigawatts (GW) de energia renovável, na Tanzânia para construir 2 GW e no Egipto para construir 10 GW.

A falta de apoio financeiro dos países mais ricos — apesar de serem os principais responsáveis pela poluição por carbono — às nações em desenvolvimento que são mais vulneráveis aos impactos climáticos é um legado sombrio das COPs anteriores.

As COP anteriores tiveram dificuldade em colocar na mesa compromissos de financiamento climático. É amplamente conhecido que os 100 mil milhões de dólares prometidos na última COP (que continuam por se materializar) são manifestamente insuficientes. A COP28 é a primeira onde estão a ser abordadas as burocracias estruturais que impedem o progresso no financiamento climático. As cimeiras anteriores não conseguiram lidar com as principais barreiras estruturais e sistémicas ao financiamento climático, algo que os líderes e activistas africanos têm vindo a expressar há anos sem serem ouvidos. O anúncio da presidência da COP28 de um grupo de alto nível de economistas e outros especialistas, presidido pelo economista climático britânico de renome mundial Nicholas Stern, para criar um roteiro para a reforma das finanças internacionais na cimeira, é um passo crucial em frente.

Al Jaber também apoiou a radical “Iniciativa Bridgetown”, criada pela primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, para libertar até 1 bilião de dólares em financiamento climático, 10 vezes mais do que o prometido. Se ratificado na COP28, o plano tornaria mais fácil para as nações em desenvolvimento combater o aquecimento global, enquanto adiaria o pagamento da dívida durante desastres climáticos.

Assim, os ativistas que apelam ao boicote da COP28 poderão prejudicar os países em desenvolvimento que necessitam de financiamento climático. Se os governos atenderem a esses apelos e se recusarem a participar em negociações importantes, não seremos capazes de obter os acordos globais necessários para levar a cabo estas iniciativas.

Por Editor Económico

Portal de Angola