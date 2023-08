Âgelo Victoriano entra na FIBA Hall OF Fame

O antigo internacional angolano Ângelo Victoriano foi eternizado, em Manila (Filipinas), no Passeio da Fama da Federação de Basquetebol (FIBA).

Com a distinção, o ex-capitão da selecção de Angola junta-se ao também angolano Jean Jacques da Conceição, o primeiro jogador africano, que teve o mesmo mérito, em 2013.

Ângelo Victoriano foi distinguido há dois meses e meio pela FIBA pelos feitos alcançados com a Selecção Nacional, em África, Europa, Ásia e América.

O antigo extremo-poste do 1º de Agosto e do Petro de Luanda, de 55 anos, integra uma lista de 12 personalidades que mereceram o reconhecimento público no “FIBA Hall of Fame’2023”, em cerimónia à margem do congresso da federação internacional.

Do lote, além de 10 atletas, constam dois treinadores.

Jean Jacques da Conceição, antigo poste do 1º de Agosto, foi o primeiro a constar do registo mundial, em 2013.

Criado em 1991, o FIBA Hall OF Fame é um prestigioso evento da FIBA Mundo que homenageia jogadores, treinadores, clubes, árbitros e dirigentes pela máxima contribuição e feitos em prol dessa disciplina desportiva.

Ângelo Vitoriano iniciou a carreira desportiva em 1982, aos 14 anos, no bairro da Maianga. Dois anos depois, aos 16 anos, transferiu-se para o Petro de Luanda.

Com a camisola tricolor, foi convocado pela primeira vez para integrar a Selecção Nacional júnior visando à disputa do Campeonato Africano das Nações da categoria, em Moçambique.

Com o ingresso no 1º de Agosto, Clube Central das Forças Armadas Angolanas, acumulou um rico palmarés. Arrebatou três troféus da Taça dos Clubes Campeões Africanos.

Com a Selecção Nacional de seniores conquistou oito títulos africanos em 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003 e 2005. É o único jogador angolano e africano a conseguir tal feito.

Os mais próximos do número são Jean-Jacques da Conceição e Carlos Almeida, duas lendas do basquetebol angolano e mundial, que têm sete títulos conquistados cada um.

Na sua longa carreira desportiva, Ângelo Victoriano representou Angola em quatro Taças do Mundo, Espanha´ 1992, Argentina´1990, Toronto ´1994 e Indianápolis ´2002.

O antigo capitão dos hendecacampeões africanos disputou ainda os Jogos Olímpicos de Barcelona´1992, Atlanta ´1996, Sidney´2000 e Atenas´2004.

A extensa ficha desportiva do antigo capitão da Selecção Nacional passa ainda pela Europa, mais concretamente em Portugal, onde foi campeão pela agremiação de Queluz.

Vinte e três anos depois de disputar a Taça do Mundo de 2002, em Indianápolis, Estados Unidos da América, Ângelo Monteiro dos Santos Victoriano regressa à festa maior da “bola ao cesto” de 2023, na condição de observador.