Xi falta ao discurso em defesa da economia da China no Fórum Empresarial do BRICS

O presidente Xi Jinping não compareceu a um fórum empresarial na África do Sul, onde se esperava que proferisse um discurso defendendo a economia da China e o seu apoio aos mercados emergentes, à medida que aumentam os receios de que as dificuldades da nação asiática pudessem causar turbulência global.

De acordo com uma programação pública, o líder chinês deveria discursar no Fórum Empresarial do BRICS na terça-feira, depois de se reunir com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa no início daquele dia. Em vez disso, os delegados foram recebidos no palco pelo ministro do Comércio, Wang Wentao , que leu o discurso sem dar uma explicação para a ausência de Xi.

“A economia chinesa tem uma forte resiliência, um enorme potencial e uma grande vitalidade. Os fundamentos que sustentam o crescimento a longo prazo da China permanecerão inalterados”, de acordo com as observações lidas por Wang. “O navio gigante da economia chinesa continuará a quebrar as ondas e a navegar.”

Horas mais tarde, Xi participou num jantar com os líderes da África do Sul, Brasil e Índia, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que estão em Joanesburgo para a cimeira anual dos BRICS das potências dos mercados emergentes.

A decisão de Xi de deixar de transmitir pessoalmente uma mensagem económica otimista ocorre num momento em que o seu país enfrenta um intenso escrutínio global sobre as suas lutas com a queda dos preços, um mercado imobiliário vacilante e uma crescente dívida do governo local. O Presidente Joe Biden classificou esses problemas económicos como uma “bomba-relógio” para o mundo, enquanto a Secretária do Tesouro, Janet Yellen , os chamou de “factor de risco” para os EUA.

À medida que a China enfrenta essas preocupações, a cimeira da África do Sul colocará Xi na órbita de líderes que não vê há meses, incluindo uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que deverá ter lugar à margem da cimeira.

É pouco provável que a China esclareça as razões da decisão de Xi: a nação raramente responde a perguntas sobre os movimentos dos seus líderes ou esclarece o seu estado de saúde.

O discurso de Xi teria sido o seu primeiro discurso público no exterior este ano. Antes da África do Sul, o líder chinês passou apenas dois dias no estrangeiro em 2023, quando visitou a Rússia.

A viagem à África do Sul dá a Xi a oportunidade de cortejar países do Sul Global, depois de uma cimeira trilateral realizada pelo Presidente Joe Biden com os líderes da Coreia do Sul e do Japão na semana passada ter deixado o líder chinês cada vez mais isolado.

Durante uma visita de Estado a Ramaphosa na terça-feira, Xi apelou aos dois homens para aumentarem a sua influência combinada nos assuntos internacionais no Sul Global. Os líderes também prometeram cooperação em eletricidade, novas energias e inovação científica e tecnológica.

“Apoiamos o progresso substantivo no G20 e apoiamos a África do Sul a desempenhar um papel mais importante”, disse Xi numa conferência de imprensa conjunta em Pretória, acrescentando que a China continuará a encorajar as suas empresas a investir e operar na África do Sul.

Pequim tem pressionado para expandir o grupo de cinco nações que também inclui Brasil, Rússia e Índia, com mais de 20 nações que se candidataram para aderir, incluindo Arábia Saudita, Indonésia e Egito. Enquanto a África do Sul e a Rússia apoiam a adição de novos membros, a Índia teme que o grupo se torne um porta-voz da China, e o Brasil está preocupado com a alienação do Ocidente.