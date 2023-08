Navios ficam parados no Canal do Panamá por causa da seca histórica

Os navios aguardam em média quase quatro dias na hidrovia que cria um atalho entre os oceanos Atlântico e Pacífico, segundo a Clarkson Research Services, unidade do maior corretor de navios do mundo. Isso se compara a pouco mais de um dia, há dois meses. Alguns navios tiveram atrasos de até 20 dias. O Canal do Panamá – está a ser vítima das alterações climáticas, uma vez que a diminuição dos níveis de água obriga os navios a carregar parcialmente para navegar nesta via navegável vital.

O canal é vital para o comércio global, permitindo a passagem de mais de meio bilhão de toneladas de carga anualmente. Ele lida com tudo, desde colheitas latino-americanas até energia dos EUA , e é amplamente utilizado por navios porta-containers que transportam produtos manufaturados, como brinquedos e móveis de jardim, em todo o planeta.

Num Verão que registou temperaturas recordes e incêndios florestais em partes do Hemisfério Norte, a secagem do canal é outro lembrete da medida em que o aquecimento do planeta poderá perturbar o comércio global. Na Europa, o rio Reno atingiu mínimos sazonais no mês passado, prejudicando a maior economia do continente, a Alemanha. A AP Moller-Maersk A/S alertou recentemente que os navios que transitam pelo Rio Amazonas no Brasil podem enfrentar restrições de calado de setembro a dezembro.

Além dos atrasos no canal, menos navios têm transitado pelo ponto de estrangulamento nas últimas semanas, como resultado das restrições impostas pelas autoridades locais.

Os navios foram forçados a reduzir os seus calados – o quão baixo ficam na água – desde o final de Maio, uma vez que a falta de chuva reduziu os níveis de água dentro e à volta do canal. Isso significa que eles terão de levar menos carga.

Lago Gatún

A profundidade do Lago Gatun, o maior dos dois lagos que abastecem o canal com água, caiu para o nível mais baixo em sete anos no final de julho.

Prevê-se que o nível permaneça abaixo dos níveis médios de cinco anos até ao final de Outubro, mesmo com a chegada da estação chuvosa no Panamá.

Além de insistir em embarques de menor calado, a Autoridade do Canal do Panamá também reduziu o número de vagas de reserva para os navios maiores. No geral, as restrições significam que menos contentores transitam diariamente pelo ponto de estrangulamento.

Outras Rotas

Isso faz com que os embarcadores busquem rotas alternativas, de acordo com Sand at Xeneta. Sempre que viável, alguns procuram utilizar caminhos-de-ferro interiores para descarregar mercadorias transportadas em contentores na Costa Oeste dos EUA e transferi-las por todo o país.

Se a redução das cargas de containers continuar, há uma chance de que os negócios sofram atrasos no reabastecimento de estoques antes do Natal, de acordo com a Container xChange, uma plataforma de logística de containers.

Cerca de 40% dos contentores transportados da Ásia para a Europa também passam pelo canal, o que significa que o impacto poderá ir muito além da América do Norte, disse o CEO e cofundador da empresa, Christian Roeloffs.

Impacto mais amplo nos mercados de comodities .

As tarifas para navios que transportam combustíveis refinados, como gasolina e diesel, têm aumentado no Oceano Atlântico nos últimos dias, à medida que os bloqueios no Canal do Panamá limitam o número de navios disponíveis. O cenário é semelhante também para os transportadores de gás liquefeito de petróleo. Isso ocorre em parte porque os navios porta-containers estão sendo priorizados em relação a outros tipos de embarcações ao passar pelo canal.

Ainda não há muito redirecionamento de cargas sólidas, mas isso pode se tornar um problema maior se a seca persistir até o final de setembro, quando as exportações de milho e soja dos EUA aumentarem após a colheita, disse Bilal Muftuoglu, diretor de carga seca. -pesquisa em massa no corretor de navios Howe Robinson Partners.