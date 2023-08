Moçambique: UNICEF admite preocupação com desafios colocados às crianças

A representante da UNICEF, Agencia das Nações Unidas, não esconde a preocupação com algumas situações que afectam as crianças em Moçambique

Uniões prematuras, violência nas escolas, consumo do álcool e drogas nas escolas, trafico e exploração de mão de obra infantil , trabalho infantil entre outros.

E num país onde o terrorismo provocou cerca de um milhão de deslocados internos e a morte de cerca de 5 mil pessoas nos últimos cinco anos diz Maria Fornara também constitui preocupação o desempenho escolar e as mudanças climáticas.

A ocorrência de ciclones cada vez mais frequentes e severos que afectam desproporcionalmente as crianças e as mulheres e a situação das crianças deslocadas internamente decorrente do conflito do norte do país…

No seu discurso na Assembleia da república onde decorre até esta quarta-feira, 23 de Agosto, a sétima sessão ordinária do parlamento infantil a representante do UNICEF assumiu o compromisso da organização na salvaguarda dos direitos da criança.