Luanda acolhe fórum sobre marketing digital e Vendas online

A terceira edição da Expo-Fórum, que vai abordar o marketing digital, publicidade e vendas online, realiza-se de 11 a 13 de Outubro, no auditório do Royal Plaza, em Luanda.

O evento, promovido pela empresa de marketing e publicidade Angomarketers, segue um padrão de empresas da Europa e América Latina sobre a mesma temática.

Em declarações à ANGOP, o director da empresa, Luís Alva, fez saber que o primeiro dia do evento será dedicado ao Marketing, o segundo dia Marketing digital, enquanto o terceiro vai se debruçar sobre as vendas online.

Esta edição, segundo o especialista, vai contar com a presença de especialistas de Angola, Portugal, Brasil, Venezuela e Turquia, bem como com o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, e o director Nacional de Publicidade, José Matuta Cuato.

O fórum, com duração de três dias, prevê juntar mais de 50 oradores, e 30 agências de comunicação, assim como mais de 500 participantes que trocarão experiência sobre os mais variados assuntos no domínio do marketing e vendas online.

O evento é destinado a empreendedores, gerentes de empresas, CEO, directores de marketing e comerciais, responsáveis de recursos Humanos, imagem e comunicação e estudantes, entre outros.

I edição do Expo-Fórum foi realizado em 2019 e a II em 2022, abordando o tema “Marketing digital e vendas online.