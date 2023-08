Líderes do BRICS avaliam hoje os critérios de expansão, com o futuro do bloco em equilíbrio

Os líderes do BRICS estão a avaliar, esta quarta-feira, na Cimeira da Africa do Sul, as regras para a admissão de novos membros ao bloco de países em desenvolvimento , mesmo quando divisões sobre a sua direção futura correm o risco de minar a sua ambição de dar ao “Sul Global” mais influência no mundo.

Os pesos pesados do bloco, China e Rússia – cujo presidente Vladimir Putin está participando virtualmente da reunião – querem reforçar os BRICS em meio ao aumento das tensões resultantes da guerra na Ucrânia e da crescente rivalidade de Pequim com Washington.

Eles procuram aproveitar a cimeira de 22 e 24 de Agosto, na capital comercial da África do Sul, Joanesburgo, para transformar o grupo, que também inclui o Brasil e a Índia, num contrapeso ao Ocidente .

Mas divisões de longa data ressurgiram no primeiro dia de conversações na terça-feira, nomeadamente expressadas pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que o grupo não deveria tentar rivalizar com os Estados Unidos e as economias ricas do Grupo dos Sete.

Lula e seus homólogos Cyril Ramaphosa da África do Sul, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi se reuniram para jantar e um mini-retiro na noite de terça-feira.

A questão do alargamento dos BRICS esteve no topo da agenda da cimeira e expôs os tipos de divergência de visão que há muito atormentam o grupo.

A China e a Rússia estão interessadas em expandir os BRICS para dar ao bloco mais influência global. Ramaphosa, da África do Sul, disse na terça-feira que a posição do seu país era semelhante à da China.

O Brasil, entretanto, teme que a expansão dos BRICS dilua a sua influência, embora queira ver a vizinha Argentina aderir ao bloco.

Uma autoridade indiana familiarizada com as discussões de terça-feira à noite entre os líderes disse que Modi indicou que o seu país estava aberto à expansão, mas “deve haver regras básicas sobre como isso deve acontecer e quem pode aderir”.

Mais de 40 países manifestaram interesse em aderir ao BRICS, dizem autoridades sul-africanas. Destes, quase duas dúzias pediram formalmente para serem admitidos.

Embora não se espere que novos membros sejam admitidos nos BRICS durante a cimeira, os líderes estão a ponderar um quadro e critérios para a adesão, cujos detalhes poderão ser incluídos numa declaração conjunta que deverá ser finalizada na quarta-feira.

Para além da questão do alargamento, o reforço da utilização das moedas locais dos Estados-Membros nas transacções comerciais e financeiras para diminuir a dependência do dólar americano também está na agenda da cimeira.

Os organizadores sul-africanos dizem que não haverá discussões sobre uma moeda comum dos BRICS, uma ideia lançada pelo Brasil como uma alternativa à dependência do dólar.